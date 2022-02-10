iPad mini 6 評測｜娛樂體驗、影音效果出眾　輕巧易握價格親民

說到選購一台平板電腦，大家第一個會想到的一般都會是iPad。在經歷多年的發展之後，iPad幾乎已經成為了平板電腦的代名詞，而在iPad家族的眾多型號當中，有一款與眾不同甚至可以說一枝獨秀的平板電腦產品，它就是iPad mini。



iPad mini這一產品線自誕生以來，便一直處於一個相當「雞肋」的位置。對於標準的10英吋以上的平板電腦而言，iPad mini的尺吋並不夠大，只能說比當下的一些旗艦手機的屏幕略大一些，同時其各項配置也往往並不如主流的iPad產品；不過iPad mini也有着自身獨特的魅力，8英吋左右的屏幕大小結合蘋果A系列強大的性能讓iPad mini不少用戶心中的娛樂神器，同時其較小的體積和相對便宜的售價也讓其受到了學生群體的歡迎。

蘋果目前iPad mini產品線的最新型號是iPad mini 6，其搭載了強悍的A15處理器並配備了8.3 英吋的LCD屏幕，同時也具備多項iPad air系列產品的特性，不過看似配置強大的iPad mini 6也在不少配置上相對旗艦產品有所閹割，例如沒有四揚聲器、Face ID等功能。下面便從三個方向來幫助大家了解iPad mini 6是否真的好用以及適合什麼人群購買這些問題。

遊戲體驗：性能彪悍、握持感優秀

說到iPad mini 6，很多用戶最先想到的便是遊戲體驗。全面屏設計+8.3英吋屏幕大小+293g的超輕重量讓iPad mini 6輕鬆成為今年握持感最佳的平板電腦之一，當用戶雙手握持iPad mini 6進行遊戲時不會明顯感受到機身重量所帶來的手部壓迫感。8.3英吋屏幕也讓用戶在獲得更大的虛擬按鍵的同時雙手也能夠輕鬆觸及整個屏幕的觸控區域。

搭載了「滿核心」配置的iPad mini 6完全可以說是當下性能最優秀的小屏ARM平板之一，這也是諸多手遊愛好者選擇iPad mini 6的主要原因。在Geekbench的CPU跑分測試中iPad mini 6 的單核成績為1590分，多核成績為iPad mini 6為4556分，遠超同類競品。

在近年來備受關注的手遊《原神》測試中，我們將《原神》的畫質選項設置為高，幀率選擇60幀，然後進行了15分鐘的遊戲測試，測得iPad mini 6平均幀率為58.6幀，這一成績在當下的移動設備當中可以說是相當優秀。

值得一提的是，iPad mini 6還可以連接XBox和PS手柄來進行遊戲，如果所玩的遊戲支持手柄操作，那麼在iPad mini 6上的遊戲體驗可以說並不遜色於專業的掌機產品。

看劇體驗：長時間手持不累、影音效果出眾

對於很多用戶而言，選擇iPad mini 6來追劇而不是顯示效果更為出色的iPad Pro的一大理由便是iPad mini 6更為輕巧，可以輕鬆握持更長的時間。這是因為很多用戶並不會坐在桌前來使用平板追劇，因為在桌面使用場景下電腦明顯是更合適的選擇。

大多數用戶使用平板電腦追劇更多的場景往往是躺着牀上、坐着沙發上或者是在交通工具的座椅上，在這樣的場景下大多數用戶都會通過手持的方式來使用平板。因此在這種條件下，輕巧的iPad mini 6便可以有效減輕手部長時間握持的痠痛感。

雖說iPad mini 6沒有配備OLED屏幕，但是其所搭載LCD屏幕，顯示效果同樣出眾。iPad mini 6的屏幕分辨率高達2266x1488，ppi為326，支持最高500尼特亮度。這樣的屏幕配置不但讓iPad mini 6可以勝任高分辨率的視頻播放工作，同時也能夠實現在線播放HDR視頻，搭配出色的立體聲揚聲器還可以體驗到杜比全景聲的震撼效果。

辦公體驗：能用鼠鍵、屏幕太小且無官方鍵盤

自iPad誕生以來，人們便一直希望其能夠勝任一定的電腦辦公工作。隨着時間的發展，最新的iPad Pro機型已經可以較好地滿足輕辦公的需求，這也不免讓人對於更加便攜的iPad mini的辦公體驗抱有期待。

不過通過實際體驗可以發現，雖然iPad mini 6具備USB-C接口、支持觸控筆、可以使用鼠標和鍵盤等特性，但是其並不適合用於辦公，因為iPad mini 6的屏幕太小了。

較小的屏幕尺吋讓iPad mini很難以理想的狀態來實現各類文檔，在打字輸入時也難以找到合適的字號。並且iPad mini 6沒有鍵盤觸點，這意味着iPad mini沒有蘋果官方推出的鍵盤套，而使用藍牙連接的第三方產品體驗又並不理想。

適合什麼人買：遊戲玩家、追劇達人、學生

如果您是一名對於遊戲體驗有着較高要求的用戶，那麼擁有出色性能與握持感的iPad mini 6無疑是你的「上上之選」；對於喜歡「煲劇」的用戶而言，輕巧也顯示效果優秀的iPad mini 6能夠極大地提升自己的觀影幸福感。

對於學生群體而言，iPad mini 6更多是一種妥協的選擇，考慮到學生的預算一般比較有限如果難以購入強大的iPad Pro，那麼iPad mini 6也不失是一個不錯的選擇，特別是其較低的重量也可以有效降低肩膀的「負擔」。

最後，並不建議為了辦公或者是生產力需求的用戶來購買iPad mini 6。因為小屏幕的iPad mini 6並不能滿足大多數場景下的辦公需求，雖然iPad mini 6在視頻創作領域具有一定的優勢但是這一優勢對於辦公用戶而言意義並不顯著。

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