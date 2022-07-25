Facebook 「半匿名」功能　一個帳號擁5個身份　為挽回年輕一代？

相信許多人針對工作、與朋友互動等不同需求，擁有不只一個Facebook帳號，現在Facebook決定讓你不必申辦多個帳號，只要設定不同的個人檔案就能針對家人、同事發布不同類型的內容。



Meta計劃將開放用戶能夠在一個帳號內最多設置5個個人檔案，以滿足時下年輕人以不同面目面對親人、朋友、同事等等不同群體的需求，很快地，未來你的Facebook帳號將可以有多種不同的身份出現。

▼▼▼FB「半匿名」功能為挽回年輕一代▼▼▼

+ 13

Facebook推「半匿名」功能，開放一個帳號擁有5個身份

依照目前披露的資訊，用戶將能夠多建立4個個人檔案，且這些新增的個人檔案都不要求使用真實姓名或身份，可以針對不同的關係群體，他們也能選擇使用其中一個身份去按讚、回應好友的貼文。

不過，這等同於翻轉了過去Facebook一直要求提供真實資訊的原則，讓用戶可以在不切換帳號的情況下，用各種不同的身份、角色在平台上與人互動，這也代表Facebook將讓你半匿名與他人交流的空間，雖然每位用戶依然只能擁有一個帳號。

Facebook帳號必須設定真實姓名，長久以來是外界爭議的焦點焦點之一。根據《The Verge》報導，德國消費者組織聯合會（VZBZ）就曾為此控告Facebook，開放讓用戶不必以本名註冊帳號。

Meta發言人李奧納多．萊姆（Leonard Lam）表示，為了讓用戶依照興趣、關係客製化使用體驗，他們正在測試讓人們將多個個人檔案整合在一個帳號內，不過任何一個身份的違規行為，都會牽連到整個Facebook帳戶。

目前Meta已經在部份國家開始測試這個新功能，包含少數美國用戶和一些其他國家用戶，但暫時不方便對外透露，是在哪些國家試行這些新功能。

用戶開始流失，Facebook針對年輕一代打造新功能

Meta推出這項新功能時，恰好正是他們面臨用戶流失、競爭對手搶人的關鍵時刻。

今年2月的財報中，祖克伯曾坦承TikTok等競爭對手正在搶走他們的用戶，這也是Meta首度出現日活躍用戶數下滑，從19.3億略降至19.29億人。

外界認為Meta此時推出這項新功能，目的也是為了爭取年輕一代的市場。Facebook的用戶群體年紀已越來越大，根據官方釋出的資料，目前24歲以下用戶已不到整體的30%，超過4成用戶年紀在35歲以上。

《彭博社》指出，Meta先前推出針對大學生的Facebook Campus產品時，就有提到年輕用戶希望可以針對不同的主題、興趣，例如遊戲、旅遊或美食等建立不同的身份互動。

這次的新功能是否有辦法挽回年輕用戶的心還不得而知，也可能只是一次非常初步的嘗試。無論如何，這都顯露出在面對競爭對手來襲時，Facebook也不得不拋下過去的堅持或原則，盡可能打造貼近用戶需求的功能，拉攏民眾的心。

延伸閱讀：Fb改名Meta︱虛擬逛街、旅行不是夢 元宇宙在生活中4種應用方法

+ 5

延伸閱讀：

遠距工作者的救贖？Facebook推出「安靜模式」新功能，協助切割工作與生活的界線

Facebook殺進網購戰場！電商服務Shops上線，靠社群能吸買氣嗎？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】