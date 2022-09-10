Google Pixel Buds Pro 評測｜降噪強度高　配搭Android盡顯優勢

Google 在今年五月登場的 Google I/O 開發者大會期間發表了 Pixel A 系列手機、Pixel 6a 中階機，以及自家首款加入主動式降噪技術的高階款真無線耳機 Pixel Buds Pro，當中，Pixel 6a 與耳機新品皆於9月初在台灣正式開賣！而新款的 Pixel Buds Pro 除了加入 ANC 降噪之外，針對外型與功能上還做了哪些升級？本次筆者也拿到一副 Pixel Buds Pro 進行開箱體驗，下文帶大家一睹為快。



Pixel Buds Pro 開箱

在原廠盒裝部份，這次 Pixel Buds Pro 外盒體積相當小且簡約，白底盒裝上印著品牌型號和產品外型，並且標示著本次主打的主動式降噪功能。開盒後，內容物除了耳機/充電盒組合之外，也額外附贈了 S 和 L 尺寸耳塞，耳機出廠時也預先裝好了 M 號耳塞，另有產品說明書和安全只是說明，並沒有包含 Type-C 充電線，配件上算是十分精簡！

本次我們也搶先體驗了迷霧灰配色，直接來開箱檢視！

升級支援 Qi 無線充電盒、耳機小巧舒適

雖然 Pixel Buds Pro 在國外一共發表了珊瑚橘、檸檬綠、迷霧灰和石墨黑色四種選擇，不過台灣只推出了相對保守的迷霧灰與石墨黑兩色，而此次開箱的是迷霧灰，首先看到 Pixel Buds Pro 充電盒同樣以鵝卵石造型設計，機殼採用白色帶有莫蘭迪灰的霧面質感，搭配弧形與小巧體積，讓它在持握時相當貼合手形，並且符合能輕鬆放入褲子口袋的尺寸，外出攜帶不會造成任何負擔與困擾，比較可惜的是充電盒表面稍微容易沾染髒污，長久使用下難免會對外觀質感稍微打折扣。

充電盒配置方面，正面配有狀態指示燈，可以橘燈或白燈快速判斷充電盒的殘電狀態，背面有一顆配對鍵、底部採用 Type-C 充電埠，而且 Pixel Buds Pro 支援無線充電，若搭配 Pixel 6 Pro、Pixel 6 或Pixel 5 手機還可透過反向充電為其充電，耳機在滿電下最長可連續聆聽 11 小時，開啟降噪則可連續聆聽 7 小時，搭配充電盒可提供 20 小時的總電量，快速充電 5 分鐘，可在開啟主動式降噪功能下額外使用一小時。

接著是耳機本體部分，Pixel Buds Pro 以主動式降噪耳機來說算是小巧適中，單耳重量約 6.2g，Google 也強調耳機的外型與設計經由大量的耳模取樣來貼合各種耳型，並可透過壓力感應器偵測耳道內的壓力來緩解主動降噪的壓迫感，確保長時間配戴的舒適感受，以結構上來說，Pixel Buds Pro 戴起來穩固性還不錯。

另外，耳機耳機底部設有紅外線感應器，取下耳機會暫停播放音樂，戴上耳機則會重新播放，而機身也具備 IPX4 抗汗防潑水等級，配色上除了觸控區域使用灰色調之外，其餘皆以黑色設計，筆者乍看下覺得有些神似神隱少女電影中的無臉男，全機無按鍵配置，可藉由點觸或滑動左或右耳機來操控，由於左右耳的基本功幾乎完全相同，所以整體算是簡單好記憶，例如前後滑動則是能夠調高和降低音量，點擊一下可以播放暫停音樂和接聽來電，點擊兩下可播放下一首歌、結束通話和拒接來電，點擊三下回到上一首歌曲，長按則可控制主動降噪和啟動 Google Assistant 語音助理，如果搭配 Pixel 手機使用，還能直接透過「Ok Google」搭配語音指令來聲控操作。

主動式降噪技術＋Silent Seal 耳塞：環境音自然、降噪強度中上

在降噪功能部分，Pixel Buds Pro 主要結合自適應主動降噪與 Silent Seal 耳塞的被動降噪，藉由耳機外部的六組降噪麥克風偵測到外界聲音後，透過演算法與處理晶片產生反向音訊來消除中低頻噪音，並搭配 Silent Seal 阻隔外部流入的高頻噪音，實測下來，對於冷氣、風扇運轉聲都能有良好的抑制能力，當行走在戶外時，針對汽機車的行駛聲和捷運上的噪音也能有不錯的降噪表現，但對於人聲、機械鍵盤聲或捷運鳴笛聲的抑制效果較有限，降噪效果屬於中上程度。另外，開啟環境音時，流入的外部聲音也滿自然，並沒有聲音糊在一起或嚴重的機械感，可以幫助使用者清楚掌握周遭情況。

在聲音表現方面，Pixel Buds Pro 內建 11mm 大口徑驅動單元與 6 核心音效晶片，先說結論，連接 Pixel 手機分別聆聽線上串流平台的流行歌曲和電音曲目時，整體調音不偏重任何頻率，聽感上平滑自然，是一部聽感舒服的耳機，在高音有做到一定的清晰度與清脆感，並有著流暢的延伸表現，中頻段人聲細膩度也還不錯，唯獨低頻表現略顯平淡一些，雖然能感受到量感，但下潛力道稍嫌不足，這部分可開啟設定中的高低頻來強化，然而，因應這款耳機的藍牙音訊編碼僅支援 SBC 與 AAC ，相比搭配 LDAC 或 aptX Adaptive 的耳機，在高音質編碼的音訊還原度上還是略遜一些。

Pixel Buds App 個人化調整項目略簡

Google 新上市的高階型 Pixel Buds Pro 主動式降噪耳機也支援 Android 裝置下載 Pixel Buds App 來進一步調整耳機的細部設定，像是基本的 Google 助理設定、尋找耳機、觸控設定和音效等功能，整體可調整的項目略少，而且要注意的是，不同於其它第三方品牌的真無線耳機是透過專屬 App 進行操作，Pixel Buds App 是直接融入 Android 的藍牙裝置系統層當中，因此，若要進行個人化調整則可在藍牙設定中，點選耳機型號的齒輪圖示來進入設定介面。

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近年來真無線耳機的通話品質也備受消費者重視，因此，可以發現這幾年的耳機新品多少都會在這方面進行著墨，而 Pixel Buds Pro 除了搭載了波束成形麥克風、語音加速計和防風網罩，來降低吵雜的環境聲或風切聲影響之外，同時標榜支援「骨傳導技術」，藉由骨傳導分析下顎的震動，讓語音清晰傳遞，實測之下，這款耳機的通話表現比預期中優秀許多，在室內辦公室或馬路上的通話品質都滿清晰，雖然搭乘捷運時的底噪還是難以完全避免，不過整體通話體驗令人滿意。

總歸來說，Pixel Buds Pro 在配戴舒適度、降噪表現和通話品質上有一定的水準，首先服貼度不錯，即使長時間戴下來聽音樂也不感到疲勞，而且耳機本身降噪強度偏中上，啟動後不會有耳壓不適感且能傳遞精準的反相聲波來抵銷環境噪音，不過若 App 可調整降噪等級，或能調整 EQ 喜好，相信能帶來更優質的聆聽體驗，以台幣5990元（約港幣1519元）的中價位來看，兼具有感降噪、中性調音、多元充電型式，整體規格還算到位，同時最大優勢是與 Android 行動設備擁有最好的匹配性和深度整合，以上特點提供給大家做參考～

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