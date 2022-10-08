手機比電腦貴的3大原因　功能全面提升生產力　一部電話可打天下

不知道大家發現沒有，近幾年手機越來越貴了，旗艦機均價在3500元以上，像最近發布的華為mate 50系列和iPhone 14系列起售價都在5000元左右，比一台手提電腦都要貴——2022新款華為MateBook D 14手提電腦才賣4799元！甚至有些手提電腦廠家也走起了「老年機」路線——中柏EZbook S5 14英吋手提電腦僅售999元！



在我們的印象裡，電腦比手機體積/屏幕更大、生產力更集中，手機的普及度也遠高於電腦，但為什麼現在的手機比電腦還要貴呢？小編認為主要有以下三點原因。

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1）手機市場競爭太激烈了：功能升級太多太快

2022年初至8月底，手機市場就迎來了數十部中高端機型，從2399元的紅米K50，到9699元的Samsung Galaxy S22 Ultra，手機廠商開始陸續推出自家的某領域主打機型，比如影像旗艦——小米12S Ultra與徠卡合作，vivo X80與蔡司合作；性能旗艦——一加10Pro搭載了驍龍8+旗艦芯，運行記憶體升級到了16GB，還升級了150W閃充，而iQOO 10 Pro則是目前為止唯一一部支持200W閃充的手機。

相對而言，手提電腦主要的升級領域基本上只有兩點：處理器（CPU與GPU）和屏幕，但一個有意思的現像是，相比手機越來越發展得高端，手提電腦市場反而出現了一批中端手提電腦，比如小米、真我等手機廠商推出的手提電腦價位都集中在4000元左右，跟自家的旗艦機價格差不多。

2）手機功能更全面：逐步成為新晉生產力

電腦是我們日常工作中不可或缺的電子設備，有著手機無法輕易取代的主流生產力優勢，比如復雜的代碼數據處理、影片/圖片後期處理等。而手機雖然還無法完全替代電腦，但其實際的生產能力卻在被不斷放大——其中最典型的，莫過於2019年興起至今的短影片風潮。

手機除了可以錄製高清影片，一些APP還能進行簡單剪輯和後期製作，現在只需要一部手機就能獲取不錯的收入，而且操作門檻比電腦要低很多，因此自然成為了人們的心頭愛，大家對高端機的接受度也更高，甚至會為了拍攝效果更好而選擇iPhone或其他主打影像的手機，所以昂貴的高端手機還是有很大市場的。

3）手機是一個整體，而電腦可進行DIY攢機

手提電腦與手機還有一個比較大的區別是：手提電腦可以自行DIY組裝，只需要購買你想升級的硬件和其他零件，就可以把自己的舊電腦進行改造升級，而沒必要再購買新電腦；而當前的手機基本上都是一體式不可拆卸設計，拓展記憶體、維修都的要找專業售後人員。

此外，由於體型更小，手機內部的芯片零件等都更加精巧，在製作成本上也會略高於電腦零件，所以售價會更高。

有需求就有市場，手機在人們心中的地位越來越高，大家也更能接受高配置、高價位的手機。除去價格高昂的遊戲本，電腦主打的生產力屬性，對於普通上班族來說，中端配置的手提電腦已經足夠日常工作使用了，只有少數有實際需要的代碼、後期工作者才會考慮買昂貴的高配置手提電腦。

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