中秋｜用手機拍攝高清月亮照　3款旗艦手機效果演示　附設定教程

將迎來一年一度的中秋節，近日，據北京古觀象台稱，今年中秋節的月亮是標準的「十五的月亮十五圓」——在中秋節當天，17時59分時將會出現滿月，屆時大家就可以一邊和家人吃月餅一邊欣賞滿月啦~



在這難得的月圓時刻，當然要用影像記錄下來才行，今天小編就給大家推薦三款能「拍攝高清月亮」的影像旗艦手機，並附上不同手機的拍月亮教程，有需要換手機的朋友可以關注一下哦~

用旗艦手機拍高清月亮技巧。

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1、華為P50 Pro

華為P50 Pro擁有一枚6400萬像素的潛望式高清長焦鏡頭，能夠拍攝清晰遠景，突破性的計算光學讓圖像清晰度翻倍，它還擁有200倍的變焦範圍，拍攝月亮根本不在話下，又大又清晰。

華為P50 Pro拍攝月亮教程：1、打開相機中的專業模式；2、將IOS調整為50，將S調整為400；3、最後用手指發大屏幕調整到合適的焦距即可。

2、vivo X80 Pro

vivo X80 Pro手機搭載了蔡司T*光學鏡頭，採用了定製GNV超大底主攝，以及一顆800萬像素的潛望式超遠攝像頭，擁有5倍光學變焦、60倍數碼變焦，不僅能覆蓋日常望遠場景拍攝，還支持超級月亮模式，暗處的畫面細節展現的很好。

vivo X80 Pro拍攝月亮教程：1、打開相機中，向左滑找到「更多」選項，點開；2、選擇裏面的【超級月亮】模式，根據教程拍攝即可。

3、iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro的長焦鏡頭可以實現3倍光學變焦，且所有攝像頭都支持夜間模式，所以也是可以拍攝超級月亮的，只是畫面上的月亮會小一些，但是清晰度還不錯。

iPhone 13 Pro拍攝月亮教程：1、打開手機相機，點擊並調整焦距；2、將夜間模式曝光設置為30s，點擊拍攝即可。

你最喜歡哪款手機拍出來的月亮呢？

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