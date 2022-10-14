Apple AirPods Pro 2／華為FreeBuds Pro 2｜音質體驗誰更強大？

中國有句老話叫「慢工出細活」，而把這句話用在蘋果的產品上應該並不為過，比如時隔三年推出的迭代新品AirPods Pro 2。這一次新品的耳機外形相較上一代不能說是沒有區別，只能說是一模一樣，就連耳機的重量也都是5.3g。不過，實際上AirPods Pro 2主要的升級是在耳機內部，比如搭載新的H2芯片、降噪性能翻倍、支持個性化空間音頻、以及自適應通透模式等，可謂是「大幅升級」。



AirPods Pro2無疑又是一款非常能打的產品，甚至在我短暫地體驗了2天后很快就得出了一個結論：蘋果用戶閉眼買就對了。不過放眼整個TWS耳機行業，近兩年其他品牌的TWS耳機在音質、降噪、空間音頻等方面也都實現了突破性進展，在各自生態下的體驗並不輸AirPods Pro，由此也展開了兩大陣營在高清音頻體驗上的較量。其中，華為FreeBuds Pro 2就是一款非常有代表性的產品。

於今年7月推出的華為FreeBuds Pro 2重點提升了音質表現，同時也首次帶來了空間音頻功能；而隨著新一代AirPods Pro 2推出後，這兩款產品也成為了很多消費者關注的焦點。正巧兩款耳機近期我都有體驗過，今天不妨和大家聊聊我對這兩款產品的一些使用感受。

+ 32

音質：LDAC+L2HCvs AAC，高清藍牙編碼是「好聲音」的基石

首先在音質方面，蘋果AirPods Pro2在聽感上相較一代耳機確實帶來了不小的提升，最明顯的就是聲音更加飽滿了，低頻也更有彈性，甚至讓我覺得不再那麼「白開水」。不過這一次比較遺憾的是AirPods系列萬年不變的AAC編碼，最終還是給很多人期待的AirPods Pro 2的無損音質拖了後腿。

對比之下，華為FreeBuds Pro2得益於支持LDAC和L2HC雙高清音頻編解碼協議，在採樣率、採樣精度和傳輸碼率上相較於當前的AirPods系列都有了質的提升。高清藍牙傳輸最高可實現96KHz/24bit的無損音質，配合雙單元的聲學架構，在聽感上最直觀地體現就是信息量和密度的顯著提升，不僅聲音非常飽滿，細節和層次也都更豐富。

AirPods Pro2在聽感上的提升目前已經受到了包括我在內很多用戶的認可，但有一說一，也有不少人抱怨都已經2022年了，蘋果依然不給AirPods配上無損編碼，這對於那些音質有更高要求的用戶來說無疑是個遺憾。

空間音頻：AudioVivid vs 杜比全景聲，體驗各有千秋

如果說在藍牙音頻傳輸和音質上華為FreeBuds Pro 2更勝一籌的話，那在「空間音頻」的體驗上，這兩款耳機的表現就各有千秋了。

其實第一代AirPods Pro的空間音頻體驗已經比較完善了，它採用了基於杜比全景聲和支持動態頭部追蹤的空間音頻技術，能讓AirPods Pro用戶在蘋果生態下，與iPhone、iPad和Mac等設備連接時體驗沉浸式環繞音效。

另一邊，華為FreeBuds Pro 2作為業界首款支持AudioVivid三維聲標準的TWS耳機，在空間音頻上同樣帶來了出色的體驗。可能有些同學對AudioVivid還不太了解，它是全球首個基於AI技術的音頻編解碼標準，相比較於業界的其他各種方案能夠帶來更高的壓縮效率，相同品質的音樂文件佔用存儲空間更小，傳輸效率更高；並且這一標準還與華為HarmonyOS 3完美適配。

華為在底層上為AudioVivid的空間音頻做了特別適配，能夠支持空間音頻格式的內容傳輸，當我在使用FreeBuds Pro2聆聽音樂時，宛如置身於音樂現場，各種樂器就圍繞在我身邊；而在看電影的時候，也可以感受到更加強烈的空間感，就如同置身於影片當中一樣。

另外，華為FreeBuds Pro2在空間音頻的玩法上相較蘋果更進一步，帶來了有聲劇場、電影院、音樂廳三種渲染模式，可以根據不同的音頻內容自由調整，體驗不同的沉浸式環繞音效。

總括來說，AirPods Pro 2在蘋果生態下可以讓用戶獲得最完整的空間音頻和沈浸式環繞音效體驗；而華為FreeBuds Pro 2在HarmonyOS 3生態下的互聯同樣也很優秀，也能高效地互聯HarmonyOS 3生態產品，並且除了手機、平板、手提電腦外還有智慧屏等各種鴻蒙生態下的產品。

延伸閱讀：買耳機要不要看頻響？ 一文看清4個選購心得 頻響曲線要選這種

+ 15

通話：語音增強算法vs靜謐通話黑科技，誰更有底氣在電話裡說：「我還在公司加班」

如今人們使用TWS耳機接打電話是一個非常高頻的使用場景，而除了音質和降噪以外，另一個我最為看重的就是耳機本身的通話能力了，而在這方面，蘋果和華為兩款耳機也都做得十分優秀。

AirPods Pro 2搭載的內向式麥克風配合語音增強算法，可更好地識別和傳導我的聲音，在進行通話和視頻時，聲音聽起來也非常清晰自然。

華為FreeBuds Pro2則搭載了全新的「靜謐通話」功能，通過內置的4個麥克風架構結合華為自研的深度神經網絡算法，讓我不論在怎樣的嘈雜環境下，都能底氣十足地在電話裡說：「我還在公司加班」

另外，華為FreeBuds Pro2的麥克風通話不僅支持電話功能，平時我們常用的即時通信軟件，內置的通話功能也都可以獲得靜謐降噪功能的加持。因此在其他第三方軟件的適配上，華為FreeBuds Pro 2相較AirPods還是要更有優勢一些。

總結

總結來說，本次對比的AirPods Pro 2 和華為FreeBuds Pro 2在各自的生態下都擁有優秀的體驗，如果你是蘋果用戶，AirPods Pro2可以帶給你最完整的空間音頻體驗，但唯獨遺憾的是對於那些追求無損音質的用戶來說，還得再等等。如果你是華為用戶或是其他Android手機的用戶，那麼華為FreeBuds Pro 2無疑是你的最佳選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】