iPhone 14 Pro 可養寵物？　這2個App 配合動態島為手機增添趣味

iPhone 14 Pro 「動態島」除了可以變成動態和顯示功能之外，如今還可以變成打動遊戲、動物園！那麼多的互動模式，如何讓果粉們不心動下手啊~



iPhone 14 衝出市場後，不少第三方的 App 正在想盡辦法把 iPhone 14 Pro 上的「動態島」發揮得淋漓盡致，把它變得更有價值。 Apple 也非常鼓勵第三方開發更多關於「動態島」上的設計，目前最讓果粉們興奮的就是 Apollo for Reddit！

▼▼▼可配合「動態島」的2個第三方App▼▼▼

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#Apollo for Reddit

只要你使用的是 iPhone 14 Pro 系列，通過 Apollo 瀏覽 Reddit 論壇時，「動態島」上就會出現動態島動物園（Dynamic Island Zoo）。用戶們下載後可以到 Settings，點擊General，打開 Pixel Pals 自由選擇自己想要的電子寵物，不只有可愛的貓咪，還有狗、刺蝟、狐狸等等。不過，只有狗和貓是免費的，其他寵物需要升級付費才可以養呀~

此外，開發者 Christian Selig 在 Twitter 上分享貓咪會在「動態島」上散步，累了甚至會趴在地上睡覺，相當可愛！雖然貓咪不像電子寵物那般擁有更多互動，但偶爾打開手機就能看到可愛的毛小孩在屏幕上走來走去，就會有莫名的療癒感~

此外，開發者 Christian Selig 也在 Twitter 上告知果粉們，如果沒有「動態島」也是可以在鎖屏上讓可愛的小動物出現在時間的下方哦！而且 App 是完全免費的，只要上 App Store 搜尋軟件名稱就可行了~

#Hit the Island

還有另一名開發者 Kriss Smolka 也利用了「動態島」設計出遊戲，名為 Hit the Island！玩家可以控制底下的方塊，讓小球反彈撞擊「動態島」，不要讓小球落空就會得到一分啦~

雖然目前的開發者都以國外的果粉們為主而設，但香港的用戶還是可以期待之後更多的設計效果，肯定會一批比一批還要震撼！

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【本文獲「Goody25」授權轉載。】