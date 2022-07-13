IE瀏覽器被微軟徹底淘汰　漏洞多不安全　為何韓國企業仍眷戀它？

以高速網路聞名的韓國，仍被IE瀏覽器所束縛。

在世界上技術最先進的國家之一韓國，你可以在網路上完成幾乎所有事情，除非你用錯了網路瀏覽器。



例如，如果你是大型外資銀行的企業客戶，你不能在谷歌（Google）Chrome上進行商業支付；如果你使用的是蘋果（Apple）Safari，就無法通過國家文化藝術網申請藝文補助；而假設你是托兒所業者，你便無法在Mozilla的Firefox瀏覽器上，打開衛福部網站以登記營業。在上述情況下，你必須用微軟（Microsoft）的Internet Explorer（IE）或其他預設瀏覽器才能做到。

因此，當微軟6月15日宣布高齡27歲的IE徹底終止服務，並稱未來幾個月內將用戶導向其最新版的Microsoft Edge瀏覽器之後，全球許多詬病IE已久的網友發起一系列「讓我們懷念它」的笑話和迷因時，韓國卻面臨難以對IE斷捨離的窘境。韓國不少銀行和政府網站仍然需要靠這個已除役的瀏覽器來運作，否則許多用戶與公民的生活會受到影響。

《紐約時報》（NYT）指出，韓國這麼一個以網路快速和創新設備聞名的國家，竟被IE──很久前就因漏洞與不安全遭全球大多數網友棄用的瀏覽器──束縛住，實在是一大諷刺。

▼▼▼韓國有不少企業仍依賴著IE，還需要一段時間才能將它忘記。▼▼▼

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來不及「現代化」的網站

韓國網友其實對IE並沒有什麼忠誠度。根據網站流量分析網站StatCounter統計，目前大多數韓國網站都可以透過所有瀏覽器開啟，Google Chrome在該國市佔率為54%，IE使用率僅不到1％。問題出在於，韓國一些公私部門都依賴IE運作，在微軟宣布全面淘汰IE的消息之後，民眾常用的某些重要網站才在最後關頭為IE之後的日子做準備。

韓國網路巨頭Naver（LINE的母公司）在5月抓住了這個時機點，強調旗下Whale瀏覽器一項重大功能「IE模式」，可以訪問需要IE才能開啟的網站。同樣在5月，英國渣打銀行（Standard Chartered）韓國分公司向企業客戶公告稱，必須在「IE模式」下開啟Edge瀏覽器，才能訪問「Straight2Bank」網路銀行。多個韓國政府網站告訴用戶，如果不切換到Edge，某些服務可能會面臨中斷。

Naver Whale團隊負責人金效（Kim Hyo，音譯）表示，Whale瀏覽器最早在2016年就有「IE模式」，他以為等到微軟停止IE服務時，應該就沒有人會需要用到，但隨著IE臨近除役，他發現一些韓國網站沒辦法及時切換到其他瀏覽器，因此他還是保留了「IE模式」。他說，讓那些數十年來都仰賴IE的網站進行現代化改造是「一項艱鉅任務」，有些網站「恰好錯過了最後期限」。

對IE的依賴與熱情漸退

韓國對IE的依賴源於20多年前。韓國為邁入網路銀行與網路購物時代，於1999年通過一項保護網路交易安全性的法律，要求業者把任何線下需要簽名的事項搬到網路上進行時，都必須經過加密數位憑證。而這種加密數位憑證需要能連接瀏覽器的外掛程式，當時韓國政府授權5家業者能使用微軟外掛程式ActiveX提供數位憑證。更重要的是，IE是最支援ActiveX的瀏覽器。

在那個年代的韓國，微軟Windows軟體主宰了個人電腦市場，IE順勢變成常用瀏覽器，因此大多數網站平台都會選擇IE、微軟ActiveX來設定網路金流服務。也因為韓國主要網站仰賴IE，其他網站也開始迎合微軟的瀏覽器，進一步鞏固了微軟在韓國網路使用上的重要地位。據一項估計，IE原先2004年至2009年間在韓國市佔率達99％。

2009至2015年間擔任微軟韓國負責人的詹姆斯・金（James Kim）說，微軟當年真是韓國人的唯一選擇，雖然微軟並沒有試圖阻撓其他競爭對手，但是如果沒有使用IE瀏覽器，很多服務就是「行不通」。

高麗大學法學教授金基昌（Kim Keechang，音譯）就是其中一個苦主。他2002年從國外回到韓國時，發現自己裝有Linux作業系統的電腦有很多事情做不了，逼得他每年還要固定去網咖用裝有IE的電腦，上政府網站報稅。金基昌表示，IE在2000年代初期壟斷了韓國市場，以至於大部分韓國人不曉得有其他瀏覽器能選擇。

IE與ActiveX壟斷數位憑證

2007年，金基昌對韓國金融電信結算協會（KFTC，提供數位憑證的5家私營公司之一）提起訴訟。金基昌指控，韓國80％數位憑證是由KFTC發出的，由於該公司不允許透過IE以外的瀏覽器進行交易，導致他面臨不公與歧視。這起官司上訴到最高法院時敗訴，但引起社會對網路系統缺陷的廣泛關注，尤其當2009年有人頻繁利用夾帶病毒與木馬程式時。

ActiveX造成資安問題也讓輿論開始改變，不少用戶對需要使用ActiveX才能上網購物感到不便。智慧型手機普及後，蘋果和谷歌逐漸崛起成網路巨頭，韓國和世界大部分地區一樣開始減少對微軟的依賴。2010年，韓國政府發布指導方針，要求政府網站應兼容三種不同的網路瀏覽器，但政府網站的改革並不容易，尤其是在銀行和信用卡公司堅持現有系統的情況下。

微軟在2015年推出了Edge作為IE的替代品，並宣布Edge不再支援ActiveX舊技術。但是這仍阻止不了Chrome成為韓國最受歡迎的瀏覽器。2020年，韓國修改1999年有關網路安全交易的法律，刪除數位憑證相關要求，此舉似乎結束了ActiveX和IE組合的歷史；同年，微軟逐步淘汰IE。

工程師立碑悼念IE

IE退出歷史舞台之後，韓國39歲軟體工程師鄭基龍（Jung Ki-young，音譯）花費43萬韓元（約新台幣1萬元）在他哥哥的咖啡館屋頂上為IE豎立了墓碑，上面刻有墓誌銘：「他是下載其他瀏覽器的好工具。」鄭基龍說，他使用IE時，也有同樣的不滿，但他認為IE是韓國人剛接觸網路時的集體回憶，值得好好告別。

「使用IE確實很麻煩又讓人惱怒，但它至少也發揮了很好的作用，」鄭基龍說這塊墓碑代表了他對IE又愛又恨的複雜情緒，「僅因為『我們不再需要你』而讓他退役，讓我感覺不是很好。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「讓我們與它好好告別」 微軟IE瀏覽器壽終正寢，為何網路大國南韓對它依依不捨？】