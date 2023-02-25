教你選購智能馬桶　即熱式產品有這3大好處　防水防電格外重要

當下很多新裝修房子的家庭，都會給馬桶升級成智能馬桶或者加裝智能馬桶蓋，其實很多人並沒有體驗過智能馬桶，只是單純的在裝修的時候聽了裝修師傅的話，說大家都要裝，於是跟風就裝上了智能馬桶。



實話說，智能馬桶其實並非每個家庭都必備的，因人而異，畢竟使用智能馬桶要改變個人的一些習慣，根據真實的體驗反饋，有的人會覺得這個功能很不錯，有的人則會覺得體驗感不強。

這裡我就給大家簡單的分析下，關於智能馬桶或者智能馬桶蓋甚麼人群適合選擇，對於產品的選購和安裝上應該避開哪些問題。

▼▼▼教你選購智能馬桶▼▼▼

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甚麼樣的人群適合選擇智能馬桶

智能馬桶對於老年人、小孩或者女性朋友來說都是非常不錯的一個選擇，但還是多說一句，不一定全部的人都會覺得好，此外智能馬桶對於有肛腸疾病的人群來說，也會更友好一些，以上人群都可以考慮智能馬桶。

智能馬桶加熱方式要選擇即熱式的產品

1. 即熱式水溫恆定：儲熱式馬桶蓋水箱容量有限，一旦用完，需要加熱幾分鐘水才能變熱。而即熱式可隨時加熱。

2. 即熱式更衛生：儲熱式馬桶蓋通過水箱蓄水加熱，存在因長期儲水而滋生細菌、因反復加熱而產生水垢等問題，而即熱式智能馬桶無需儲水箱，對流動的活水進行加熱，用水多少、加熱多少，更健康衛生。

3. 即熱式更節能：儲熱式要保持水箱內的水溫就必須24小時持續加熱，一旦水箱內水溫低於特定溫度，就會自動加熱，比較耗電；即熱式只有在使用時才會加熱，即開即熱，離座停止加熱，更節能。

智能馬桶必須帶防電牆，安全是首要的

智能馬桶屬於帶電產品，而且智能馬桶屬於水電結合類的產品。因此，智能馬桶蓋的防水、防電技術格外重要。

現在，大多數智能馬桶蓋都做到了IPX4級防水，也就是防潑濺，不過為了萬無一失大家在購買前還是仔細看一下規格里有沒有註明。另外，大家在選購時要檢查馬桶蓋是否有防電牆設計或者其他用電安全保護，畢竟誰也不想因為漏電給自己健康帶來威脅。

特色功能讓你體驗更好

除臭功能：如果你選擇的馬桶蓋帶有除臭功能，氣味會直接從馬桶內部吸走，通過機身後方的空氣淨化裝置後排出，就可以很好的避免或者緩解這個問題。

烘乾功能：可以讓你減少用紙擦屁股帶來的不屬實的感覺，而且熱風拂屁股而來的感覺，就像一次特殊的熱風理療，非常舒服。

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