Z世代掀起復古風潮　著迷Y2K摺疊手機美學　箇中吸引力何在？

繼一次性底片相機和低腰牛仔褲之後，摺疊手機風潮也正在捲土重來。這種在千禧年代十分流行的手機款式，在追求的復古風Z世代與千禧時代青少年間掀起一股熱潮。



除了裝置輕巧、價格便宜、具設計感以外，最重要的是摺疊手機的連網能力不像智能手機那麼方便，若要和他人聯繫只能透過基礎的通話和簡訊功能，而能與社交網站斷開連結的特點，則讓Z世代得到喘息空間，遠離社交焦慮。

▼▼▼摺疊機再度再度興起▼▼▼

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復古摺疊機成Z世代愛用品，名人也推廣「拔掉」與網絡社交連結

一位18歲美國大學生薩米·帕拉佐羅（Sammy Palazzolo）在TikTok上鼓勵人們購買傳統摺疊手機的影片受到廣大迴響，該影片的點閱數已超過1400萬次，點讚次數也超過300萬。

帕拉佐羅在TikTok說明自己為什麼開始使用摺疊手機

帕拉佐羅表示，在他換手機以前，他時常會因為社交媒體上的貼文或是前任發來的訊息而淚流滿面，但自從換了摺疊手機並從社交網站下線，他認為這種手機裝置消除了大學的所有壞處，帶來手機的所有好處。該影片帶有「#bringbackflipphones」的hashtag目前已經累積3170萬以上的觀看次數，也陸續有人將自己使用復古摺疊手機的影片上傳至TikTok分享，響應帕拉佐羅的短片。

《CNN》指出，就如同帕拉佐羅影片引發的討論，也有許多Z世代名人加入推廣摺疊手機的行列，美國歌手卡蜜拉·卡貝羅（Camila Cabello）於個人推文中分享拿著摺疊手機的照片，並表示她是摺疊手機革命團隊的一員。

另一位女演員多芙·卡梅隆（Dove Cameron）則在2022年11月份的訪談中提到，除了因為自己花太多時間在手機和社交媒體上，她還發現社交媒體的存在具有誤導性，這也是影響青少年心理健康危機的因素之一，因此她已經「拔掉插頭」改用摺疊手機。

對Z世代這群數位原住民（Digital native）來說，他們從一出生就在螢幕上度過，隨著智能手機和社交媒體自2012年後的普及化，青少年的憂鬱率也隨之提高。根據美國衛生公共服務部物質濫用和心理健康服務管理局的數據顯示，2014年至2019年間，青少年的憂鬱症發病率幾乎成長了一倍。

另一位與帕拉佐羅同齡的大學生雷根·柏德（Reagan Boeder）則說明，自己完全不想成為一直在使用手機的人，而使用摺疊手機讓這個願望成為可能。柏德認為，人們面對面的聯繫有更多的交談，所有對話都更加真實和自發性。手機品牌Nokia的獨家銷售商HMD Global將這種轉變歸因於，有越來越多的用戶認知到自己花太多時間於智能手機，並且強烈希望斷開與線上平台的連結，以「完全存在」提高他們的社交品質。

Z世代吹起復古潮，著迷於Y2K摺疊機美學

根據《Mashable》的報導，26歲的安柏·吉森（Amber Giesen）在Motorola熱潮消退的16年後，為了參加Y2K（泛指在西元1990年到2000年時期的穿搭風格）派對而買了一台粉紅色的Motorola Razr當作復古配件。雖然她小時候不曾擁有過一支自己的Razr手機，但她仍有當時玩媽媽摺疊手機的回憶，吉森表示，購買這支手機十分懷舊，因為她在Razr上面再次體驗那些媽媽曾使用過的功能。

一個由互聯網和青年文化專家組成的機構The Digital Fairy在TikTok上創造了「復古科技懷舊（vintage tech nostalgia）」一詞，他們觀察到在青年族群中蘋果美學和極簡主義的衰落，Z世代正在迎來一個大膽、客製化和蒸氣波（vaporwave，一種電子音樂和視覺藝術類型）視覺的全新復古年代。該組織的文化專家Biz Sherbert告訴《Mashable》，從美學上看來，摺疊和滑蓋手機的風格和設計有更多變化，這也讓對Y2K風格著迷的年輕族群紛紛轉向選用復古的手機裝置。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】