「Face ID比Touch ID好用？」掀論戰　臉部解鎖因這關鍵完勝

蘋果（Apple）於2017年推出iPhone X機型後，以Face ID（臉部辨識解鎖）取代原本的Touch ID（指紋辨識解鎖），但新冠疫情爆發使得人們紛紛戴起口罩，原先預計更為便民的Face ID功能反而不方便，也讓不少人期待Touch ID可以重出江湖。



日前就有一名網友指出，Touch ID只要手指過去就能解鎖，但Face ID每次都要把整支手機拿起來才能辨識，提問「Face ID真的有比Touch ID好用嗎？」掀起熱議。

▼▼▼Face ID/Touch ID你會點揀？▼▼▼

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一名網友於PTT發文表示，自己現在使用的是2020年發布的iPhone SE機型，因為記憶體開始不夠用、APP重載速度變慢，鏡頭也不小心摔裂，於是正在考慮要換iPhone SE 3還是iPhone 13 mini，而最大的難點就是不知道Face ID是否好用。

這名網友指出，自己經常把手機平放在桌上解鎖，Touch ID只要手指過去就好，但Face ID就每次都要整個拿起來才能解鎖，扣除容易出手汗的人及特定工作人士（如廚師等），好奇「真的有其他場景是Face ID比較方便的嗎？Face ID真的有比Touch ID好用嗎？」

問題一出掀起網友熱議，不少有共鳴的人紛紛表示，「我覺得Touch ID確實比Face ID好用很多啊」、「還是覺得touch ID好用+1」、「從i8 Plus換i14 Pro，真心懷念Touch ID，解鎖速度比Face ID快，還不會有解不開的情形，Face ID我只要戴立體口罩就會辨識失敗，神煩」、「睡覺剛起床暗暗的時候，Touch ID 完全屌打Face ID」、「我覺得指紋辨識壓一下home鍵就到app頁面比較快，但會犧牲螢幕面積」。

不過更多網友還是表示更喜歡Face ID，尤其一名網友直言，Face ID擁有更佳的普及性，「我在會下雪的國家，冬天Face ID好用」、「對我來說早上設好的指紋下班前就失效，工作因素手指會磨損，這已經不是誰好誰不好的問題了，幾乎沒有人不適合Face ID，但不適合Touch ID的族群多了去」、「我用手機架放辦公桌，正在打字的時候跳LINE或Gmail通知，我臉轉一下就可以解鎖，預覽看是不是重要訊息，不用停下手邊工作拿起手機按，方便很多」、「除了你說的解鎖螢幕以外，其它支付、認證…等，手都不用再刻意去按指紋區域」。

此外，也有許多網友希望兩種辨識功能可以並存，「有時候Face ID方便，有時候Touch ID方便，各有好壞」、「希望蘋果可以讓兩者共存」。事實上，蘋果過去曾開發「螢幕下指紋辨識」技術，也考慮過將Touch ID功能與電源鍵結合，不過目前看來是否上路仍是未知數，Face ID依舊是未來iPhone主要的解鎖設計。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone以Face ID取代Touch ID真的好用嗎？兩派網友掀論戰，臉部辨識因1關鍵大獲全勝】