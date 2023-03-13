Android 14不再允許第三方程式一鍵加速功能　官方權威這樣解釋

在Android應用商店當中，有很多提供「一鍵加速」功能的 App，它們通過清理Android系統中的後台應用來為手機提速。



這樣的操作是否有用，以及這樣的 App 存在是否合理呢？隨着 Android 14 DP2 發布，Android用戶有了一個官方解釋。

大家常用的一鍵加速功能將被限制

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通常來說，這類「一鍵加速」 App 擁有一個特殊權限（KILL_BACKGROUND_PROCESSES ），通過執行系統命令（ActivityManager.killBackgroundProcesses）來清除後台應用，簡單粗暴地「殺死」記憶體中的常駐進程來回收記憶體。

從 Android 14 開始，App 獲得上述這個特殊權限（KILL_BACKGROUND_PROCESSES ）的 API 將受到限制。

「一鍵加速」 App，包括所有能獲得殺後台權限的 App，都將只能清除自己的後台進程，不再能夠清除其他 App 的後台進程。

這意味着，「一鍵加速」 App 將成為歷史，多個 App 後台互相打架的情況也將不再發生。

Android方面給出了這樣做的解釋。

根據 Android 14 DP2 的描述文檔，Android方面認為，應用程序「不應該使用 killBackgroundProcesses() API 或者其他方法，試圖影響其他應用程序的進程。

Android 旨在將緩衝記憶體的應用程式保留在後台，並在系統需要記憶體時自動終止它們。「一鍵加速」 App 不必要地清除其他 App 進程，可能會降低系統性能並增加電池消耗量，因為稍後系統需要完全重新啟動這些應用程序，這比恢復現有緩衝記憶體的應用程式需要更多資源。

從 Android 14 開始，擁有新的權限 KILL_ALL_BACKGROUND_PROCESSES 的系統應用才能殺死其他應用的後台進程。

另外，一個有趣的細節是，描述文檔還提到：「第三方應用無法改善 Android 設備的記憶體、電力或散熱行為。」

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