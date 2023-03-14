ASUS Zenfone 10規格曝光　6.3吋螢幕配2億像素鏡頭還有液冷散熱

說到 Android 細屏旗艦，除三星 Galaxy S23、Sony Xperia 5 IV 跟小米 Xiaomi 13 外，尚有採用更小巧 5.9 吋螢幕的 ASUS Zenfone 9。近日網絡有消息指，其換代機型 Zenfone 10，或用上大小更接近前面數款機型的 6.3 吋螢幕，及加入兩億像素鏡頭。



據外媒引述消息人士資訊，現時 ASUS 正研發細屏旗艦 Zenfone 9 的換代機型，該款暫稱為 Zenfone 10 的未發佈手機，將繼續採旗艦定位、並預計配備高通 Snapdragon 8 Gen 2 晶片組。

網傳ASUS Zenfone 10螢幕將會增大到6.3吋

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不過裝置螢幕就可能由現版本 5.9 吋大小，變更型現時市場主流細機身如 S23、Xiaomi 13 等作品相近的 6.3 吋螢幕，預計是為了維持能單手操作情況下，盡量將可視畫面拉至同級對手採用規格。

其他機身規格方面，內部型號為 AI2302 的 Zenfone 10 除用上 120Hz 更新率 6.3 吋 AMOLED 螢幕外，其可能提供 16GB RAM 配以 256／512 GB 儲存配置，內置 5,000mAh 電池及支援 67W 閃充。在保留 IP68 抗水防塵規格同時，手機將配備兩億像素主鏡，加入液冷散熱以確保 Snapdragon 8 Gen 2 平台穩定高效表現。預計 Zenfone 將具三種色款選擇，但發佈日期或要待今年第四季度。

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