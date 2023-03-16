Google Pixel 8渲染圖曝光　機身圓角且不再曲面　尺寸竟然變細屏

近期無論 iPhone 抑或各大品牌 Android 手機，似乎都從細屏裝置脫離、各自中止型號或將可視畫面加大。不過有消息指 Google 似乎反其道而行，在預計於 Google I／O 2023 推出的 Pixel 8 上，逆市推出較前代螢幕細屏手機。



預計在 5 月 10 日舉行的 Google I／O 2023 大會，普遍預期將同期發佈新代自家手機 Pixel 8 系列（暫稱）。

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較早前爆料達人 @Onleaks 伙同合作網站，展示了首批疑似 Pixel 8 手機的渲梁圖集。圖片中可以看到 Pixel 8 似乎將沿用前代設計風格，包括厚身橫跨機背的高突出長條攝像模組；螢幕部份似乎沿用平面面板設計，中置開孔屏將擁有不錯邊框收窄幅度。

據透露 Pixel 8 將罕有配備比前代 6.3 吋稍細的 6.2 吋中置開孔屏，機身尺寸亦瘦身至 150.5 x 70.8 x 8.9-12 mm，比前代 Pixel 7 的 155.6 x 73.2 x 8.7 mm 體積明顯細上一圈，而從字面參數就可預期，Pixel 8 將保留前代畫面視野同時，會帶來更輕便的高屏佔比裝置設計。另外從 Pixel 8 渲染圖亦可看到，手機似乎會保留前代雙鏡頭規格。

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