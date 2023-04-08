Apple與Android手機保值率大對比　連續四年數據統計一文看清

一部手機每年貶值多少？哪年出二手最划算？最近，專注於二手手機的 BankMyCell 發布的一份手機折舊報告，告訴了我們答案。



報告分為 iPhone、5000 千元以上的旗艦Android以及 3000 元以下的Android三個檔，分別統計過去四年，手機每年的折舊率。

▼▼▼Apple與Android 保值率對比▼▼▼

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旗艦Android有兩個貶值最快的時間點，第二年和第四年，當年的貶值率都在 35% 左右。重點來了，第三年的貶值率最低，只有 27%，這時候要出就抓緊出，再過一年，價值只剩 21%。

3000 元以下的手機，第一年直接貶值 42%，四年後只剩 12% 的殘值，第二年貶值最低，價值還有接近一半，這時候換新是個明智的選擇。

iPhone 這邊跟Android旗艦差不多，但每年貶值率比Android少一半，每年貶值率穩定在 13% 左右，四年後仍然有超過 50% 的殘值。

這說明一台 iPhone 可以用相當長的時間，雖然可能發生性能不夠用的情況，但日常使用完全沒有問題。當然，另一個角度來看，也是由於蘋果長期「擠牙膏」，代際之間提升有限，用戶更願意用二手的價格換「新手機」。

在硬件上，Android代際之間的提昇明顯，舊手機會出現明顯的體驗斷代，用戶更偏向買新不買舊，廠商也沒有完整的回收利用系統，所以二手Android的價值掉得快。

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