Nokia C12 Plus發佈千元以下入門手機　國產CPU搭載6.3英寸螢幕

芬蘭手機巨頭Nokia（諾基亞）近日推出了一款全新的低端智能手機——諾基亞C12 Plus。這款手機售價為7999印度盧比，約港幣765元。



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諾基亞C12 Plus搭載了紫光展鋭SC9863A1晶片，28nm工藝，包含8個Cortex-A55內核（4個1.6GHz+4個1.2GHz），GPU為PowerVR IMG 8322，但不支援5G網絡。同時配備2GB內存和32GB內部存儲空間，並支援micro SD卡，可擴展至256GB。屏幕為6.3英寸LCD水滴屏，分辨率為720x1512，支援60Hz刷新率。

該手機的攝像頭模塊呈現橢圓形，後置800萬像素攝像頭和一個閃光燈，前置為500萬像素自拍鏡頭。此外，該機支援藍牙5.2和Wi-Fi 802.11b/g/n，仍保留3.5毫米耳機插孔。

諾基亞一向在低端智能機市場表現出色，這款諾基亞C12 Plus更是低價位中的不二之選。對於那些不需要高端功能，但需要一款基本的智能手機的用戶來說，這款手機將會是一個不錯的選擇。

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