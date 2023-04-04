Nokia C12 Plus發佈千元以下入門手機 國產CPU搭載6.3英寸螢幕
撰文：中關村在線
出版：更新：
芬蘭手機巨頭Nokia（諾基亞）近日推出了一款全新的低端智能手機——諾基亞C12 Plus。這款手機售價為7999印度盧比，約港幣765元。
+9
諾基亞C12 Plus搭載了紫光展鋭SC9863A1晶片，28nm工藝，包含8個Cortex-A55內核（4個1.6GHz+4個1.2GHz），GPU為PowerVR IMG 8322，但不支援5G網絡。同時配備2GB內存和32GB內部存儲空間，並支援micro SD卡，可擴展至256GB。屏幕為6.3英寸LCD水滴屏，分辨率為720x1512，支援60Hz刷新率。
該手機的攝像頭模塊呈現橢圓形，後置800萬像素攝像頭和一個閃光燈，前置為500萬像素自拍鏡頭。此外，該機支援藍牙5.2和Wi-Fi 802.11b/g/n，仍保留3.5毫米耳機插孔。
諾基亞一向在低端智能機市場表現出色，這款諾基亞C12 Plus更是低價位中的不二之選。對於那些不需要高端功能，但需要一款基本的智能手機的用戶來說，這款手機將會是一個不錯的選擇。
延伸閱讀：iQOO Z7系列走實惠路線 百瓦快充+大電池外 實用功能還有這些
+32
手機真係會偷聽？ 專家指出1關鍵及解決辦法 網友：科技支配人類iPhone彈出這通知代表已遭盜用 網友發文掀熱論：一晚試過三次Apple將推出摺疊機？新專利iPhone摔落時會「自動縮回」保護螢幕手機多鏡頭只是在湊數？另有4大參數你要知 配置長焦已是基本Google Pixel 8渲染圖曝光 機身圓角且不再曲面 尺寸竟然變細屏Nokia Magic Max旗艦機在4月發布 6.7吋螢幕配Snapdragon 8 Gen2
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】