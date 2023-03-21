iQOO Z7系列走實惠路線　百瓦快充+大電池外　實用功能還有這些

3月20日，iQOO舉行了新品發布會，正式發布了iQOO Z7和iQOO Z7x。iQOO Z系列憑藉着超高的性價比，不錯的產品力以及出色的賣點，在千元級市場取得了不錯的成績。



這次iQOO Z7系列旨在為用戶帶來價格最實惠的超百瓦閃充大電池、功能全面實用可以安心用好幾年的千元機。

+ 32

1. 實用至上的iQOO Z7系列百瓦快充+超大電池做續航中的王者

尤其在千元價位，大電池和快充是不可兼得。這次iQOO Z7旗艦專屬的120W超快閃充+5000mAh大電池，現已來到千元級產品，並帶來兩種充電模式，滿足用戶的不同充電需求，並配備旗艦級的120W超快閃充迷你充電器，重量僅約130g左右，在同價位中大幅領先，充電線也採用了更為先進的Type-C to Type-C接口。超快模式下，至快5分鐘從1%充至32%，至快26分鐘從1充至100%。

iQOO Z7的原裝充電器支援65WPD協議，用戶出門只帶iQOO Z7的原裝充電器和數據線，就可以為支援PD協議的電腦、耳機、遊戲機設備充電，更輕鬆方便。此外，iQOO Z7還支援7.5W的反向充電，可以給其他設備充電，相當帶了一個充電寶。

iQOO Z7x在續航方面有更進一步，配置6000mAh+80W快充，可以說這全行業續航最久的手機。

2. 高規格LCD顯示屏，好看、流暢、護眼

iQOO Z7搭載了6.64英寸LCD微孔屏，屏佔比達到了91%，支援7檔變速高刷。遊戲場景最高支援以1200次/秒的速度採集可能出現的手指觸控信號，降低觸控延時，使操作更加跟手。

iQOO Z7的屏幕亮度高達650nit，能夠改善用戶在戶外強光下使用手機看不清屏幕的問題。屏幕最低亮度可至1nit，深夜亮屏時也不會因為刺眼的亮度影響入眠。硬件級別防藍光，護眼同時保障更準確色彩還原，還可疊加開啟護眼模式，實現雙重護眼。

3. 性能小超人，夠用實用

iQOO Z7搭載高通驍龍782G，其採用了台積電6nm製程，安兔兔平均跑分達到了50多萬，支援《王者榮耀》120幀模式，可以接近滿幀運行。

通過算法優化融合，調用部分閒置ROM空間用於RAM運行，至多實現12GB+8GB的效果，可做到後台平均保活19個App，後台峰值保活34個App。

散熱方面，面積散熱總面積高達20087平方毫米相比Z6提升至近200%，還採用全新超導VC液冷均熱板，核心發熱部位的支撐柱結構底部增加儲水凹槽，儲水性能提升30%，提高均熱板冷卻劑回收效率，迅速緩解CPU熱衝擊，對比相同面積的普通VC均熱板再降温1.2℃。

4. 封閉式立體雙揚，X軸線性馬達

iQOO Z7搭載封閉式立體雙揚，不會產生開放式雙揚的殼震問題，上揚聲器定製超線性0.55mm大振幅揚聲器，腔體體積增加到0.48cc；底部定製超線性0.4mm大振幅揚聲器，腔體等效0.75cc。

在玩吃雞類的遊戲可以實現聽音辨位，雙揚帶來更佳均衡、飽滿的高保真環繞立體聲效果，低頻更加飽滿、聲場更寬廣，顯著提升用戶聽覺體驗。

此外，iQOO Z7搭載了X軸線性馬達，X軸線性馬達啟停迅速、振感更強、觸感更生動真實，在打字、遊戲等場景下，帶來更好的物理反饋。

5. 6400萬像素，支援光學防抖

在這個價位，iQOOZ7搭載了6400萬像素主攝，其影像能力在這個價位屬於非常強悍的存在，尤其支援光學防抖，減少用戶手抖動所導致影像模糊的問題，在低亮度環境、夜景、運動及長曝光的場景中，也拍攝出清晰的高像素照片；而在拍攝視頻時，通過OIS光學防抖+EIS視頻防抖組合，讓手持拍攝視頻時也能得到比較穩定的畫面，提升視頻整體觀感。

6. 最後

以上就是iQOO Z7的全賣點介紹，1599元的起售價，帶來超百瓦閃充大電池組合，還有120Hz七重護眼競速屏、X軸線性馬達、封閉式立體雙揚、6400萬像素OIS光學防抖主攝、NFC、紅外遙控，可以稱得上是性能續航小超人。如果對於續航有更為極致的要求，iQOO Z7x還有6000mAh+80W快充的組合，絕對能滿足大家的續航需求。

延伸閲讀：可待機52天！內置10000mAh電池還能當尿袋用 三防智能手機發售

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】