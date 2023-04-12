網傳Apple有新專利　智能戒指將與VR眼鏡配合　傳感器可檢測手勢

近日，蘋果公司獲得了一項「智能戒指」設計專利，編號「US11625098 B2」。



主要服務於增強或虛擬現實場景，通過左右手分別佩戴智能戒指，內置傳感器檢測手勢並實現對應操作。

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該專利中提及多個應用示例，如頭顯攝像頭跟蹤手指移動，檢測手指在另一手上的移動軌跡，實現打開文檔、頁面滾動、GUI交互等操作。此項技術的實現，將為用戶提供更沉浸、更真實的虛擬體驗，拓展VR/AR應用場景。這也再次證明蘋果在科技創新方面持續投入以及對未來人機界面的探索和研究。

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