FOCAL Bathys頭戴式耳機評測｜Y2K古風帶動頭戴式藍牙耳機？入耳機藍牙戴到悶，而家無論是音響燒友、文青系、Y2K千禧打扮的型女，還有明星如Jisoo、都不約而同放低AirPods，轉戰頭戴式耳機。它不單能提供更好的音質、更出色的隔音，最重要是可以當一件「潮物」襯出不同的風格，實用得最緊要是有「裝飾性」，將耳機融入穿搭，成為你造型一部份。



推薦01｜法國精製 FOCAL Bathys

一向賣開十幾廿萬音響喇叭、5000美元一對有線耳機的法國品牌FOCAL。首次推出內置DAC降碼能力的ANC主動降噪頭戴藍牙耳機FOCAL Bathys，使用一對法國生產的專利設計的40mm直徑鋁鎂 M 型當半球面動圈單元。金屬機身上有品牌耳機標誌性的圓點打孔設計，配真皮耳罩及頭帶，機面有粒超型的FOCAL logo LED呼吸燈，外觀兼具古典+時尚風格。

使用法國製單元的FOCAL Bathys頭戴式藍牙耳機（鍾世傑攝）

FOCAL Bathys 機面有粒超型的LED呼吸燈（鍾世傑 攝）

FOCAL Bathys的耳罩用小羊皮做，柔軟且回彈力高，也能輕易更換。貼著頭頂的頭帶部份，內層為纖維布料，戴得好舒服，一戴上頭就知是貴價品（不過首次用時可能會有少少掉毛）。雖然看來有點大隻，但出奇地僅重350g，長期戴頭、排頸都不會覺得累。

FOCAL Bathys 僅重350g，長期戴頭、排頸都不會覺得累。

相比一般Sony Bose等降噪耳機，FOCAL Barhys的靚聲非來自後製渲染，不會有boom boom聲的味精低音，換來是真正靚單元發出，三頻平均圓滿的好聲音。用來試聽陳蕾《伸縮自如的愛》，女聲跟音響中音超靚、層次感豐富。洪嘉豪的《污糟兒》更能聽出FOCAL Barhys的水準，intro的結他獨奏有空氣感，接下來的人聲、其他樂器伴奏層層加疊，仍然清晰分明。

用來試聽陳蕾《伸縮自如的愛》，女聲跟音響中音超靚、層次分明。（鍾世傑 攝）

FOCAL Bathys有Android 及 apple MFi 認證，更內置Hi Res USB-DAC，無論是藍牙無線、3.5mm耳機線、USB-C線3種接駁方式下，都提供到ANC主動式降噪；又可當它是24/192 USB DAC 解碼，駁USB-C / Lightning線連接手機當解碼+耳擴+耳機使用，音質和分析力會再進一步提升，比無線使用時空間感更廣闊，層次更出眾。

藍牙無線、3.5mm耳機線、接駁USB-C線3種連線情況下都提供到ANC主動式降噪。（鍾世傑 攝）

FOCAL專用Focal & Naim App能控制EQ調音，呼吸燈開關，及選擇3種不同的降噪模式，出街坐車時建議用Silent模式，有最強勁的隔音，所以音樂不用開太大聲都已經很足夠。如果在室內，其實開Soft聽到少少人聲背景聲，感覺耳壓輕一點，戴得更自在。而Transparent 即是通透模式，方便帶住耳機聽到周圍的環境聲。

FOCAL有專用Focal & Naim App，仲有EQ及呼吸燈開關設定，選擇3種不同的降噪模式。（鍾世傑 攝）

Focal Bathys 產品規格

連接方式：Bluetooth 藍芽 5.1、3.5mm、USB-C

解碼：SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX

單元：40mm 鋁鎂 M 型球面動圈單元

頻率響應：15–22,000Hz

電池續航：30小時（藍牙及降噪模式開啟）、35小時（3.5mm 連接模式）、42小時（USB DAC 模式）

控制系統：Focal & Naim App（支援 iOS、Android）

體積（連保護盒）：240 x 210 x 70mm／350g

售價：$5,880／Soundwave Audio

推薦02｜跟嘉盈BB戴 1More Sonoflow

嘉盈BB最近在IG出新圖，為配襯一身Y2K風格的打扮，特別戴了無線頭戴式耳機。而她使用的款式是CP值超高的 1More Sonoflow，700港元有找就有齊ANC降噪、EQ校聲、LDAC高清藍牙。（$699／Soundwave Audio）

跟嘉盈BB戴$699 1More Sonoflow

推薦03｜午夜藍武士 Sony WH1000XM5

日本足球代表隊是Samurai Blue，這款Sony皇牌耳機XM5的新配色「午夜藍」，正好令記者想起藍戰士。這款機的隔音好、音色雄厚。近年這對XM5異常的多人戴，觀察所知，是因為XM5外觀設計比4代時尚，而且有幼身頭帶，掛在頸上襯衫一流。（$3,190 / Sony）

午夜藍配色 Sony WH1000XM5（鍾世傑 攝）

推薦04｜Rock友戴 Marshall耳機

上網搜尋Y2K Headphone，不少介紹中都有出現結他喇叭廠Marshall的頭戴式耳機，外型粗獷，記者推介圖中的 Marshall Monitor II A.N.C. ，為最update，有ANC降噪的款式。60週年限定Diamond Jubilee 版全機清一色all black，點襯都型！（$3299／Streetvalue）

Marshall Monitor II A.N.C. Diamond Jubilee 版（鍾世傑 攝）

推薦05｜英倫型格 Bowers & Wilkins PX8

跟FOCAL一樣原先是喇叭廠，成功將音響技術投放到耳機的英國品牌Bowers & Wilkins B&W，其最新款旗艦耳機名為「Px8」，全金屬機身，每個細節都精雕細塑。($5880)

B&W Px8（鍾世傑 攝）

推薦06｜美國靚聲 Cleer Alpha

美國得獎款式Cleer Alpha，使用無鐵動圈單元，以千幾蚊價位來說，它的聲音失真度低、細節還原豐富，單元頻寬可以去到 40,000 Hz，聽不同類型歌曲都好夾。除了圖中的米色，還有另一款藍色襯衫。（$1,680／Soundwave）

Cleer Alpha（鍾世傑 攝）

推薦07｜幪面超人 Dyson Zone

由知名吸塵機品牌Dyson推出的異種頭戴式耳機Dyson Zone，集降噪耳機+空氣清新功能，設計突出勁搶眼。而記者玩過發現它不只得個樣，仲幾好聲。另外，它的口罩部份其實可拆走方便襯衫。但這耳機貴就貴在個罩，不妨大膽一些扮「Kamen Rider」。（Dyson $7,580起）