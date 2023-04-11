Dyson Zone開箱實測，降噪耳機+空氣清新功能好用嗎？戴得比想像中更舒適！｜早前Dyson公布推出附有空氣清新的降噪耳機Dyson Zone時，其突出的耳機設計，搶眼度十足。不過究竟新耳機的音質、降噪功能如何？空氣清新功能又如何？記者就早已將耳機入手，立即開箱實測。



Dyson官方指Dyson Zone空氣清新功能耳機的研發是建基於30年來對氣流、過濾及摩打技術的專業範疇的實踐，當啟動空氣清新功能時，耳機耳罩中的壓縮器會通過雙層濾網吸入空氣，並沿著可拆卸面罩將淨化氣流送至用家的口及鼻中。而且靜電濾網能捕捉 99% 小至 0.1 微米的微粒污染物，確保空氣潔淨。當然，始終耳機重點要賣音質及降噪效果，因此官方指Dyson Zone亦可以提供高保真、身臨其境的音訊，而且其超低失真和寬廣的頻率範圍，令低音、中音和高音均明亮清晰。

👉 Dyson Gen5detect旗艦吸塵機上市｜吸力大加強！吸盡微細病毒微塵

Dyson Zone開箱實測（鄭子峰 攝）

記者就在早前連續三天實測Dyson Zone耳機，實試其聽歌音質、降噪效果、電話通話、空氣潔淨功能以及佩戴感覺等，看看新耳機值不值得入手。首先先論Dyson Zone的音質，因為它內置40mm釹磁場單元，可以提供非常出色強勁的低音效果，而且官方指Dyson Zone內置佰能訊號處理技術，令音效減少失真，更加逼真。記者利用Apple Music來試聽無損音樂，音質的確是直逼大部份高級藍牙無線耳機的質素，而且難得可以利用手機app「MyDyson」來調節EQ，包括Dyson EQ（增強模式）、Bass Boost（重低音模式）和 Neutral（中性模式），可以因應自己的喜好來調節。

👉 Benz電動車EQE SUV正式抵港 新車規格及售價曝光

👇Dyson Zone開箱機身細節👇

+ 4

降噪方面，內置多達11個麥高風，當中8個用作主動降噪，每秒監察周圍的聲音高達384000次，利用相反的頻率來完成降噪。記者就在室內及室外巴士站實測，對於外間的降噪效果非常不錯，加上特製的大耳墊戴上頭後十分舒適貼耳。無論在室外車聲或室內的降噪方面亦都有十分不錯的效果。不過唯一缺點，便是當用家在室內十分寧靜的地方，同時開啟空氣清新功能時，就算開了降噪功能時，仍會隱約聽到空氣清新機的摩打聲，希望未來可透過軟件更新來改善吧。

👉 Benz EQE 350+試駕｜更前衛4門電動房車！比E-Class性價比更高

👇利用MyDyson app來監控空氣質素、聲音大小以及EQ音質👇

內置3種主動降噪功能，包括隔絕模式、通透模式以及對話模式，前兩者模式可以透過手指敲打耳機機殼來切換，當拉下面罩則會自動切換為對話模式（暫時將空氣淨化功能暫停及增強對話語音功能），亦都十分方便。

👉 八達通中國實試｜免國內銀行戶口直接港幣消費｜手機錢包開通教學

空氣淨化方面，就如前文所言，Dyson Zone活用了多年以來研發的經驗，全新設計Dyson至今設計最小的摩打，而且9葉式葉輪，每分鐘高達9750轉，每秒可吸入高達2.25L潔淨空氣。能有效地過濾99%小至0.1微米的顆粒物，包括灰塵、花粉及細菌等。而且更有效地減少二手煙及人體異味下，記者在多人的車廂內仍然可感受到清新的空氣。另外，其可拆式非接觸式面罩，戴上面後感覺好像「太空人」般的感覺，非常吸引四周路人的目光。

輕敲耳機殼可自動切換降噪模式。（鄭子峰 攝）

佩戴感這方面又令記者非常驚喜，雖然耳機重達595g，比起AirPods Max的384.8g重近8成，那戴上頭會累嗎？估不到因為頭環及耳罩的耳綿不單夠厚，而且十分貼耳舒適，加上其人體工學設計的耳罩，因此就算連續戴近一小時都不覺得累。前後重量十分均衡，就算戴上面罩重量都不會向前傾，戴得穩陣又舒服。不過始終耳機真的頗重，大約戴了近2小時開始就有點累了，要戴足一日似乎有點困難。另外，因為測試時天氣有點涼快，因此還不知道夏天時佩戴Dyson Zone時會否因厚身的耳墊而令耳朵焗促。

（鄭子峰 攝）

耳機內置鋰離子電池供電及使用 USB-C 充電，官方指最高可提供長達 50 小時的音樂播放，或 4 小時的空氣淨化及音樂播放，並可在 3 小時內充電至 100%。記者實測下，單單只開降噪功能，電量的確是足夠一天使用，如開啟中級空氣淨化功能，大約用5－6小時都沒有問題。

總括而言，Dyson Zone的確帶來了不少驚喜的降噪耳機，無論音質及降噪效果都比想像中出色，佩戴上頭亦十分舒適以及加上科幻感十足的空氣淨化面罩，外出時絕對非常搶眼。不過仍有些少缺點，首先售價有點高昂，加上機身頗重，難以長時間佩戴，以及如開最大空清功能時，摩打聲未能100%完全隔絕，或許未來可靠軟件更新來解決吧。



Dyson Zone耳機售價為7,580元起，於官網開放優先預購，頭50位預訂顧客更有機會獲得Dyson Zone On Air 電車之旅或3個月JOOX Music VIP會藉。（鄭子峰 攝）

Dyson Zone Absolute+

普魯士藍及亮銅色

建議零售價：$7,980

內容：Dyson Zone空氣淨化耳機、2 對靜電活性碳濾網、面罩清潔刷、USB-C充電線、面罩套、旅行專用盒、飛行專用配件組合、軟布袋



Dyson Zone

晴空藍及亮銀色

建議零售價：$7,580

內容：Dyson Zone空氣淨化耳機、1對靜電活性碳濾網、面罩清潔刷、USB-C充電線、面罩套、旋扭收納盒

