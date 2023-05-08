充電器要怎麼選？4招助你解決電量焦慮　除便攜性外還要注意這些

隨着科技的發展，智能手機已經成為了我們出行旅遊必備的工具。然而，隨之而來的問題就是電量焦慮。沒有電量便意味着失去聯繫、無法拍照和導航。



那麼如何選擇性價比最高的充電神器，讓你在旅途中不再因為電量焦慮而困擾呢？本文將從挑選充電器的角度出發，擺脱電量焦慮！

首先，我們需要了解一些充電的基本指標：

+ 7

1、充電速度與充電協議

快充協議主要有QC（Qualcomm快充）、PD（Power Delivery）、AFC（Adaptive Fast Charging）等。根據自己手機支援的充電協議，選擇合適的充電器，可以大幅提高充電速度。

2、容量與攜帶方便性

充電器的容量直接影響充電次數。通常情況下，10000mAh的移動電源可充滿三部手機。

同時，在旅行過程中，較小的體積和重量更便於攜帶。

3、輸出接口數量與類型

充電器的輸出接口越多，可以同時充電的設備就越多。

選擇具有多個接口、支援多種設備的充電器，可以為你的手機、平板、相機等提供穩定的電力補給。

4、品牌與質量

品牌與質量直接關係到充電器的性價比。選擇知名品牌、安全可靠的充電器，確保在旅行中安心使用。

下面我推薦一款我每次出門旅行的時候都必帶的充電器吧！

1、Baseus倍思明電充電寶

（Baseus）

這款倍思明電充電寶選用的是高密度的鋰聚合物電芯，電池容量20000毫安，可以直接帶上火飛機、高鐵，最重要的是，它自帶充電線，強烈推薦！

接口為USB+Type-C四個輸出一個輸入配置。USB輸出接口可以兼容老舊型號的Android手機充電使用，爸媽的老式Android手機，用這個接口就能充電。

自帶的Type-C接口，Android、蘋果數據線都能通用，四個不同的輸出，全家人手機充電需求都能搞定。

它還自帶的兩根充電數據線（就跟共享充電寶一樣，很方便），平時充電的時候不用到處找線，逛街、旅遊，帶着手機電寶就能輕裝出行。

這根數據線還做了平拉出線的設計，充電接口和手機接口並行，線材不反人類頂着手機，充電線更耐用~

2、 Anker 安克氮化鎵GaN II 65w超能充三口快充

Anker Nano II 65W Gan II（Anker）

Anker安克這款三口蘋果快充充電器，從顏值上來說，擁有黑白兩款顏色.

同時他比較小巧，攜帶起來比較方便，基本上筆記本電腦充電40min內就可以充50%。同時這個是三個接口，即使你想同時支援平板電腦，和筆記本電腦充電，或者你的iPhone13，都沒問題!

Anker安克這款充電器，有一個好處在於，就算你盲衝，都可以實現快充。同時它具備智能温控系統，可以很好的監控充電的情況，做到充電不過燙，可以很大程度的減低對手機或者筆記本電池的損傷。

3、蘋果Magsafe Duo充電器

Magsafe Duo（Apple）

蘋果MagSafe雙項無線充電器通體白色，皮質表面不僅讓產品更加精緻，同時也大大提升用戶上手體驗感，體現了蘋果對產品的高水準要求。

產品附帶一條Lightning線，同時為iPhone 12和Apple Watch充電，功率在14W左右浮動，另外充電板可摺疊並通過磁力吸附合上，使整個產品看上去十分小巧。

設計上主打雙設備充電以及便攜，如果你和我一樣每次出門都要帶iPhone、apple watch、airpods三大件那我真的強烈推薦你使用這款無線充電器，完全不用帶好幾根線去應付充電。

總結

挑選旅遊充電器時，要關注充電速度、容量、輸出接口和品牌等因素，選擇符合自己需求的性價比高的充電器。

希望以上的建議與推薦，能幫助你在旅遊過程中擺脱電量焦慮，盡情享受愉快的旅程。

延伸閱讀：充電器3大挑選攻略 型號種類五花八門 容量選擇幾多先最好？

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】