1分鐘便能完成下載4K藍光影片 全球最快寬頻城市在這地方
撰文：中關村在線
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Ookla日前發布了2023年第一季度網路表現報告。該報告顯示，全球網路的下載和上傳速度的中位數分別為79Mbps和34.92Mbps。
新加坡、阿聯酋、智利、中國和丹麥是固定寬帶速度最快的五個國家。北京的固定寬帶中位速度最快，為264.92Mbps，延遲為9ms。
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對此，中國聯通在今日表示，已推出「臻·2000M寬帶」新品。此次推出的2000M寬帶，下行速率高達2000Mbps，上行速率也是普通寬帶的6到7倍。這意味着，下載一部時長200分鐘的4K電影僅需1.3分鐘，備份一台手機的相冊（以2000張2MB的照片為例）僅需2.6分鐘，下載一個60GB的主機遊戲僅需4.1分鐘。此外，在京，每10個寬帶家庭就有6個選擇了聯通寬帶，千兆寬帶用戶及享受Wi-Fi組網服務用戶雙雙突破了100萬大關。
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