電動牙刷｜3大準則比較旋轉式及聲波式　清潔方式暗藏玄機必看

市場上的電動牙刷主要有旋轉式和聲波震動式兩種工作原理。其中，旋轉式牙刷的工作原理主要是依靠傳動軸帶動刷頭作圓周轉動，利用摩擦力清潔牙齒，其刷毛的轉速一般在每分鐘8000次上下。而聲波震動式牙刷則是通過內部持續而穩定的動能輸出到刷毛頂端，在每分鐘最高可達31000次的震動頻次和4-5mm刷毛的震動幅度下，利用流動潔力將牙間隙等口腔死角有效地清潔。



需要注意的是，常見的聲波震動式牙刷刷頭有左右擺動和前後擺動兩種。前後擺動設計基於巴氏刷牙法，可以幫助你更加有效地清潔牙縫和牙齦線，同時還可以防止傷害牙齒表面。左右擺動的技術通過植入至刷毛內部的傳感器來實現左右擺動式的振動，這種設計可以更加全面地清潔牙齒表面。

詳細的來看，旋轉式相比聲波震動電動牙刷在牙齒磨損程度、清潔力和舒適度上有著明顯不同。

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1）對牙齒的磨損程度

據研究顯示，旋轉式牙刷相比聲波震動牙刷，對牙齒的平均磨損大4-5倍，可能造成牙釉質和牙齦的損傷。而聲波震動牙刷內置壓力傳感器，可以感應刷牙力度並調整振動頻率，溫柔呵護牙釉質，避免過度擠壓對牙齦造成的額外傷害。建議選擇適合自己的牙刷，正確使用並註意刷牙姿勢，以達到更好的口腔清潔效果。

2）牙齒清潔力度

根據實驗結果顯示，使用旋轉式電動牙刷的人群比聲波式電動牙刷的人群牙菌斑指數低1/3，同時旋轉式電動牙刷能有效地減輕及減少牙齦炎症。因此，從清潔力度上來看，旋轉式牙刷表現更好。

3）舒適度

旋轉式電動牙刷震動感強，容易引起牙齦出血，並且噪音較大；聲波式電動牙刷則更加溫和、噪音很小，更加舒適。

綜上所述，旋轉式電動牙刷和聲波震動式電動牙刷各有其優缺點。旋轉式電動牙刷在清潔力度方面表現更佳，能夠有效地去除菌斑及減輕牙齦炎症，但對牙齒的磨損程度較大，容易引起牙齦出血。而聲波震動式電動牙刷則能夠溫和呵護牙釉質和牙齦，避免過度擠壓對牙齦造成傷害，同時噪音也很小，更加舒適。

因此，在選擇電動牙刷時，消費者需要根據自身情況及感受來選擇適合自己的牙刷，並註意正確使用和刷牙姿勢，以達到更好的口腔清潔效果。同時，也希望製造商們能夠繼續研發和提升產品的性能和清潔效果，為消費者提供更好的口腔護理產品。

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