WiFi 7比上一代更強大　超高速率受商業用戶青睞　家用有需要嗎？

WiFi 7現在成為了最火熱的話題之一，尤其是在高通、H3C等廠商發布了WiFi 7商用方案後，關於WiFi 7的討論再次被引爆。那麼，WiFi 7相對於WiFi 6都有哪些進步？對於普通家庭用戶來說，目前需要WiFi 7嗎？今天我們就來聊聊這一話題。



首先來看WiFi 7相對於WiFi 6都有了哪些進步。相比於WiFi 6極限無線傳輸速率9.6Gbps，WiFi 7的無線傳輸速率更進一步，最大可達30Gbps。

▼▼▼WiFi 7有幾強大？▼▼▼

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無線速率的提升，離不開頻段、無線信道的擴展，以及調製方式的升級。除了傳統的2.4GHz、5GHz以及WiFi 6E專用的6GHz外，WiFi 7在保持2.4GHz和5GHz傳統頻段外，將6GHz頻段納入常規頻段。

從無線信道上看，WiFi 6最高可以使用160MHz信道，而WiFi 7最高可以使用320MHz的信道，可以用於數據傳輸的信道翻番。在調製方式方面，WiFi 7從原來的1024-QAM進化成了4096-QAM，對於無線傳輸速率來說又是不少的提升。

不過，從身邊用戶的反饋來看，從WiFi 5升級到WiFi 6，在上網體驗上似乎沒什麼改變，速度也沒有宣傳的那麼快，那麼，WiFi 7對於普通用戶來說有什麼用？ WiFi 7在家庭場景中主要面向內網傳輸和AR或VR設備，自有NAS的用戶，在通過手機、電腦、平板等設備通過WiFi訪問NAS中保存的數據會更快速。另外，就是對於AR或VR設備來說，可以通過更快的速率獲得更多的數據，並且為用戶提供更低的延遲，讓AR或VR體驗更上一層樓。

可能在WiFi 7的初期，家庭用戶並沒有感知上網變得更快了。但對於行業用戶來說，WiFi 7則對於行業的場景化應用提供了新的思路，從邊緣到雲的速度更快了，工業互聯網設備之間的協作延遲更低，更加流暢的4K、8K直播或者視頻會議，遠程醫療更加便捷……。

總的來說，家庭用戶可以不必跟風追求WiFi 7設備，對於行業用戶WiFi 7更有用！

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