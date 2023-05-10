印度政府要求智能手機要加裝FM收音機功能　背後原因在這裏

印度電子和訊息技術部已向手機製造商發出諮詢通知，敦促他們確保在該國銷售的手機中不禁用調頻廣播接收器功能或特性。此外，他們還要求目前不包括這一功能的廠商重新在手機中加入 FM 功能。



早些時候，印度所有的手機都曾經內置 FM 收音機，甚至是智能手機。然而，近年來，它已經成為一種罕見的東西，只在功能機中看到。

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據該部稱，調頻廣播是一個堅固和可靠的通信系統，特別是在自然災害中，它是地方當局和公眾之間的一個重要聯繫。這個系統被認為是傳播預警和通知人們採取行動保護自己的最有力和最有效的手段。

該部還強調了印度現有的龐大的調頻發射器和調頻廣播網絡的意義，它在該國抗擊 COVID-19 的工作中發揮了關鍵作用。

上個月，總理納倫德拉-莫迪（Narendra Modi）在 20 個邦的 84 個地區的 91 個地點為 100 瓦的低功率調頻發射器舉行了落成典禮。現在，全印度廣播電台的發射器網絡已從 524 個增加到 615 個，這將進一步提高覆蓋率，使其達到全國人口的 73.5%。

印度還批准在全國範圍內再安裝 63 台調頻發射器。在開幕式上，政府提到，配備了調頻接收器的手機有清晰的音質，因此用戶對調頻廣播服務的需求已經增加。

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