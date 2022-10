科學冷知識｜電玩遊戲可提高老年人短期記憶？　研究結果竟是這樣

如果電玩遊戲除了作為一種享受休閒時間的娛樂,還能為我們的認知能力提供真正的好處呢?現在有一種新的音樂節奏遊戲,它不僅可以教人打鼓,還可以改善玩家的短期記憶。



在一項關於遊戲效果的研究中,將 47 名 60 至 79 歲的成年人分成兩組:一組玩音樂節奏遊戲(稱為 Rhythmicity),另一組玩普通的文字搜索遊戲,每天 20 分鐘,每週 5 天,持續 8 週。

兩組之間的差異很明顯:隨著玩家在 Rhythmicity 遊戲中的進展,它針對視覺感知和選擇性注意力的方式對短期記憶產生了連鎖反應,並通過人臉識別練習進行測試。

研究人員在他們發表的論文中寫道:「正如假設的那樣,只有節奏訓練組在人臉識別任務中表現出短期記憶的改善,從而也為證明音樂節奏訓練可以提高非音樂任務的表現,提供了相當重要的證據。」

Rhythmicity 由鼓手 Mickey Hart 開發,他曾是樂團 Grateful Dead 的成員。他使用了視覺線索來訓練參與者在平板電腦上演奏節奏,而遊戲的節奏、複雜性和精確度也都隨著玩家的進步得到了調整。

這款遊戲的特殊之處在於它可以根據玩家進行調整,改變難度級別促使玩家進步,而又不會讓遊戲變得太難以至於破壞遊戲體驗。

訓練後的分析是通過腦電圖 (EEG) 在一項未涉及到臉孔的識別任務中進行的。在為期八週的課程結束之後,節奏組的參與者在識別人臉方面表現得更好,而且腦電圖讀數顯示頂葉上小葉的活動增加 —— 該腦區與視讀音樂和短期視覺記憶有關。

加州大學舊金山分校 (UCSF) 的神經科學家 Theodore Zanto 說:「這種記憶力的提升令人驚嘆。」

「這是一個非常強的記憶訓練,而且它可以推廣到其他形式的記憶。」

自 2013 年以來,該研究背後的研究人員一直在這個領域忙碌,當時他們開發了一款名為 NeuroRacer 的遊戲 —— 這款遊戲已被證明能夠在短短 4 週後顯著改善老年人的精神力衰退問題,提高持續注意力和工作記憶。

隨後他們又開發了一款名為 Body-Brain Trainer 的遊戲,近期的一項研究發現該遊戲能夠改善老年人的血壓、平衡和注意力問題。在遊玩時,心率數據會不斷反饋給程式,因此遊戲能夠適應參與者的健康水平。

另一款是VR(虛擬實景)遊戲 Labyrinth ,它讓使用者參與迷宮的空間尋路特性,經過 4 週的訓練,已經證明它可以改善老年人的長期記憶。

隨著年齡的增長,通常認知控制能力也會下降,但這些遊戲證明了有辦法保持我們的精神敏銳度。

加州大學舊金山分校的神經科學家 Adam Gazzaley 說:「這些遊戲都有相同的基本適應算法和方法,但它們使用的是非常非常不同的活動類型。而且在所有這些遊戲中,都顯示了他們可以提高人們的認知能力。」

該研究已發表在 PNAS 上。

