工程科技｜車前裝上一對眼睛可保障行人安全？　研究結果竟是這樣

最近,在我們所見最不尋常的實驗之一中,研究人員將一對很大、咕嚕咕嚕的卡通圖案眼睛貼在一輛小台的自駕車前,而結果是,這種擬人化的調整實際上可以改善行人安全。



是否該過馬路

根據研究人員,一對在無人車前旋轉的眼睛,可以讓站在路邊的人更清楚他們是否有被看見。當人們面對迎面而來的交通,決定過馬路的完美時刻時,這會是很有用的資訊。

研究人員寫到:「如果車子沒有看著行人的話,這暗示著車子並沒有認出行人。因此,行人可以判斷說他們不應該跨越馬路,進而避免可能的交通意外。」根據研究,這類的「注視車」具有潛力來減少交通意外的數量,也能夠幫助行人感到更安全。

虛擬實境研究

為了達成這個研究的目的,研究人員使用了一台高爾夫球車,其被配置成裡頭彷彿沒有人在內。位於車前的一對會旋轉的大眼睛是由研究人員所控制,但在未來,它們能夠在一台實際的自駕車上,由車子的 AI 所控制。

為了讓 18 名受試者保持安全,實驗是在虛擬實境下進行的。9 男 9 女名志願者被要求決定,當球車靠近時是否要過馬路。總共測試了 4 種情況,其中兩種情況的球車上有眼睛,另外兩種情況是沒有的。

研究人員量測了,當實際上很安全時,人們卻猶豫過馬路的情況有多頻繁;以及當很危險時,它們卻決定過馬路的情況有多頻繁。總體來說,有眼睛存在著的情況下,受試者比較安全且較順暢地過了馬路。

實驗結果

然而,實驗結果中存有性別差異。對於男性而言,眼睛只有真的在危險的情況下有幫助,會警告他們要停下來,否則的話,他們可能就會繼續前進。對於女性而言,眼睛藉由提示穿越馬路是安全的來提升了過馬路的信心。

其中一位研究員,日本東京大學的張家銘博士說:「研究結果顯示了在性別間的清楚差異,這非常令人訝異,我們對此毫無預期。雖然其他因素,例如年齡與背景,也有可能會影響受試者的反應,但我們相信這是一個重要的點,因為其顯示說,不同的用路人可能會有不同的行為與需求。這在我們未來的自駕世界中,會需要不同的溝通方法。」

未來目標

一個自駕車的世界,在各種方面都可能會跟現在看起來很不一樣。不論是自駕車內的乘客,還是他們周圍的其他用路人,都必須在某些方面調整他們的行為。

雖然過大的卡通眼睛未必會被採用作為未來自駕車的一個特徵,但是這個研究是這類研究的一個好例子,也就是,我們必須要在自動車上路之前,更佳了解行人與它們是如何互動的。

最終的目標是,當自動駕駛變成常態時,要讓每個人都盡可能地安全。目前,這似乎還有很長的一條路要走;也因此,這給科學家更多的時間來檢視由此產生的影響。

日本東京大學的電腦科學家五十嵐健夫教授說:「還沒有足夠的研究,調查自駕車與其周遭間的人的互動,比方說行人。所以,我們需要進行更努力地調查這樣的互動,替自駕車的社會帶來安全保障。」

