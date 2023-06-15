Apple Vision Pro或將成為未來市場主流　導入AI技術需謹慎評估

Apple Vision Pro剛登場，便被外界認為價格太高昂、缺乏殺手級應用，但對於為何Apple要在現在推出，Tim Cook給出了說法。



Apple首款MR混合實境眼鏡Vision Pro在WWDC大會上登場，這款要價3,499美元的新產品被受到許多媒體評價缺乏「殺手級應用」，不過Apple CEO庫克（Tim Cook）接受美國廣播公司訪問時表示，這是替未來建造的工程，所以必須從今天開始。

Vision Pro讓用戶可以在虛擬空間中操控應用程式、並以更加沈浸的方式體驗各種服務。Apple在發表會上也聲稱，推出時將有數十萬款iPhone及iPad App支援VisionOS，用戶能夠用全新模式利用過往熟悉的App。

但外界普遍認為，考慮到3,499美元這極其昂貴的售價，若只是為既有的App帶來新體驗，恐怕不足以讓消費者此等高價，必須要有獨一無二、與Vision Pro完美結合的新App登場，才有辦法推動AR/VR市場成為主流。

摩根士丹利分析師便在報告中寫到，「我們將第一代設備視作開發者的新工具、新平台，在Apple正式推出Vision Pro前，他們還有至少6個月時間開發『殺手級應用』，讓AR/VR從小眾市場躍上主流。」

但想在未來有棟遮風避雨的房子，就必須從現在從一磚一瓦開始建造，而Tim Cook對這個領域也是同樣看法。「這是未來的工程，得從現在開始。」Tim Cook接受美國廣播公司訪問時表示，「所以你要活在未來，就要現在開始行動。」

▼▼▼Apple Vision Pro將成為市場主流？▼▼▼

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Vision Pro翻開Apple新篇章，聲稱AR將產生巨大飛躍

Tim Cook強調，Vision Pro是「目前最先進的電子設備」，匯集了Apple的技術結晶，並認為這款產品代表著Apple的下一篇章。

「我們從很久以前就開始研究AR技術，因為我們認為這是一個很棒的想法、深奧的技術。」Tim Cook指出：「這將翻開下一個篇章，會是一次巨大的飛躍。」

Tim Cook近年曾多次暗示，Apple非常注重AR這項技術。先前Tim Cook就表示AR技術是Apple的「下一件大事」（the next big thing），看好AR將是能夠顛覆從教育到醫療等各種領域的關鍵技術，未來或許不用多久，人們就會懷念起沒有AR的時代，就像人們懷念沒有智能手機的時代一樣。

而就如Apple藉由iPhone開啟了智能手機時代，Tim Cook也試圖透過Vision Pro創造AR/VR設備的「iPhone時刻」。

對於Vision Pro將如何顛覆生活，Tim Cook舉例，「你可以沉浸在電影、電視節目、體育賽事當中，就好像自己身處現場，你可以拍攝照片影像紀錄回憶，然後在欣賞時好像重回當地體驗一般。」

而Vision Pro能帶來的變化不只如此，「它是一個平台，所以我們才迫不及待想開放給開發者，讓他們為Vision Pro開發應用程式。」Tim Cook表示。發表會預錄影片中，迪士尼執行長鮑伯．艾格（Bob Iger）也親臨會場，向外界表示展示迪士尼旗下串流媒體將支援Vision Pro。

而雖然Vision Pro價格不菲，Tim Cook也強調「貨有所值」，認為這款新產品中工程設計與技術深度都讓人驚嘆，「你的雙眼獲得了超過4k的體驗，當然這不是免費的，需要付出一些代價，但我認為這有非常大的價值。」並相信消費者會依據財務狀況做出適當的選擇。

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Apple密切關注ChatGPT，但謹慎導入AI技術

而在美國廣播公司的訪談中，Tim Cook也談到了對AI技術的看法。他聲稱在使用過ChatGPT後，對這項工具帶來的獨特應用感到非常興奮，Apple目前正密切關注ChatGPT技術。

不過隨著微軟、Google相繼推出聊天機器人、Meta推出語言模型LLaMA、亞馬遜正在暗自規劃與ChatGPT競爭，Apple是目前少數還沒有明確聊天機器人戰略的科技巨頭。

這或許與Apple對AI問題的擔憂有關，Tim Cook便在訪問中提到，聊天機器人是巨大的希望，也可能帶來偏見、假新聞等亂象，並且在某些情況下會變得更加糟糕，並認為公司應該搶先法律一步自行監督。

「當你繼續看下去，就會發現AI是如此強大，公司將不得不做出道德決定。」Tim Cook認為，「即使這方便有所進展，AI發展得實在太快，監管難以跟上腳步。因此我認為公司有責任自我監督。」

5月時，Tim Cook也曾經表示，AI擁有巨大的潛力，但對如何使用這項技術應該要審慎思考，「有很多地方都有不同的問題要解決，但肯定有很大的潛力。」

這次的WWDC大會上，雖然沒有類似ChatGPT的聊天機器人亮相，Apple也將部份功能中融入了AI技術，例如能夠在通訊軟體自動更正錯別字、語音轉文字的技術，以及更全面的人臉辨識技術，可以一一辨識出照片中的親朋好友，甚至是寵物。

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