網民分享iPad提升生產力方法　多個實用軟件介紹更附配件推薦

在如今這個訊息爆炸的世界，人們對於高效的生產力的需求越來越強。而作為一款專注於生產力的設備，iPad已經成為了許多人工作、學習、娛樂的必備之物。那麼國外的網友都喜歡用什麼iPad軟件在助力生產呢？



今天我們就來看看，在眾多應用中，為了提升生產力，國外的網友一般喜歡使用以下幾款軟件：

+ 27

Notability：這是一款非常實用的筆記應用，在上面可以書寫、記錄、註釋和編輯各種文件格式，包括PDF、Word、PPT等。可隨時隨地記錄筆記，是學生和工作者的好幫手。

Todoist：任務管理工具，能夠幫助你制定任務、設定提醒和優先級，有效地管理日程安排。不僅支持iPad，還有多平台支持，可以隨時同步。

Nebo：手寫筆記應用，可以將手寫內容轉換為電子文字，自帶數學公式和筆畫糾正等功能，讓你更加專注於手寫記錄。

Grammarly Keyboard：這是一款能夠自動修正拼寫和語法錯誤的應用，讓你的文章和郵件變得更加簡潔、明瞭、準確。

Forest：這是一款專注應用，讓你集中注意力，避免分心。你可以選擇樹種和地域，在冥想或者專注80分鐘後，會甜蜜地看到一個小樹苗。

當然僅僅有軟件還是不夠的，如果你想使用iPad進行生產和學習，可以購買以下的配件，這樣可以有效提升你的效率哦！

Apple Pencil：無論是塗鴉、書寫、圖表標註，Apple Pencil 都能夠讓你輕鬆完成。比普通筆更精準，更符合人的書寫習慣。

Magic Keyboard：如果你需要更好的打字體驗，Apple 的 Magic Keyboard 是一個很好的選擇。它不僅僅是一個外接鍵盤，而且還有觸控板。用大屏打字體驗可不好，速度快還得是鍵盤啊！

iPad支架：擁有一個 iPad 支架，可以在工作中提升你的效率，同時也能夠減輕眼睛的疲勞，讓你更加舒適地使用iPad。就是刷劇，其實也需要支架的，iPad挺沉的，老端手裏確實是太重了。

最後帶給大家一些使用技巧，畢竟有了軟件和配件，還得會用才是王道啊：

多任務操作：iPad 上你可以同時運行多個應用，切換起來非常方便。同時，你可以通過 Split View、Slide Over 等功能來實現多任務操作。

文件管理：你可以使用 iCloud Drive 或者其他雲服務來管理文件。此外，你還可以使用 Shortcuts 應用編寫一系列的快捷方式，簡化文件管理流程。

快捷鍵：iPad 上也有很多快捷鍵，最簡單的是通過虛擬鍵盤右下角的小球。如果你想更進一步掌握快捷鍵操作，可以使用工具Shortcuts或Keyboard Maestro。

怎麼樣？外國網友使用的iPad軟件有你感興趣的嗎？想要iPad不吃灰，還是得高效利用起來啊，要不然最後就成了「蓋泡麵」神器。

延伸閱讀：平板電腦尺吋選購指南 Size並非愈大愈好 了解自身需求最重要

+ 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】