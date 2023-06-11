Google Chrome出現32款惡意擴充外掛 廣告攔截器、瀏覽器均上榜
撰文：風傳媒
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使用Google Chrome瀏覽器時，不少人可能會到chrome應用程式商店下載第三方的擴充程式，不過，近日資安網站Avast卻發現，應用程式商店內，有32個惡意擴充程式，功能範圍包含常見的廣告攔截器、瀏覽器主題等，總下載量高達7500萬次，可能會影響全球數百萬用戶。
Avast指出，惡意擴充程式的類型包括，廣告攔截器、下載器、瀏覽器主題、記錄器以及選項卡管理器等。更認為，惡意瀏覽器擴展最棘手的部分是工具的性質，因為擴展本身旨在提供合法功能，讓它們乍看之下似乎無害。如果民眾不小心下載可能會透過發送惡意郵件、付費連結等方法，來達到竊取個資的目的。
▼▼▼Chrome出現32款惡意擴充外掛▼▼▼
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Avast表示，有問題的惡意擴充程式已經有50個被刪除，仍有32款惡意擴充程式仍在上應用商店中，同時公布了他們的識別碼，以及點名7款有問題的Chrome擴充應用程式，包含Autoskip for Youtube、Brisk VPN、Crystal Ad block、Clipboard Helper、Maxi Refresher、PDF Toolbox extension、Soundboost。
最後Avast也提醒使用Google Chrome的民眾，在安裝擴充程式之前，記得檢查開發人員的聲譽，並閱讀評論。除此之外，還要警惕請求過多權限或似乎具有不相關功能的擴展程式。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：快刪除！Chrome出現32款惡意擴充外掛，Youtube廣告攔截器、PDF工具都上榜，小心個資被盜光】