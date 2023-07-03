Google Pixel 8系列曝光 支援27/23W充電 續航能力再次提升？
撰文：中關村在線
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近日，Twitter用戶Abhishek Yadav曝光了Google即將發布的新款Pixel 8系列手機的充電規格。
據悉，Google Pixel 8將內置4485mAh電池，支援24W有線快充、20W無線私有快充和12W Qi無線充電。而Google Pixel 8 Pro則內置4950mAh電池，支援27W有線快充、23W無線私有快充和12W Qi無線充電。
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與此同時，Google Pixel 7內置4355mAh電池，支援21W有線快充和20W無線私有快充；Google Pixel 7 Pro內置5000mAh電池，支援23W有線快充和20W+無線私有快充。
除了充電規格，之前有報道稱Google Pixel 8系列手機還將支援桌面模式（類似三星DeX）、具備多種外觀配色、改進的鏡頭規格、更先進的傳感器以及可能推出的Pixel Watch 2等功能。
值得一提的是，Google Pixel 8系列手機還將支援USB DisplayPort Alternate功能，用戶可以通過外接顯示器，再配合擴展鍵盤、鼠標和麥克風等配件，將其作為台式機使用。
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