中國團隊推出全球首顆AI全自動設計CPU　啓蒙1號性能達486水平

中科院計算所等相關機構運用AI技術成功設計出全球首款無需人工干預、全自動生成的CPU晶片——啟蒙1號。啟蒙1號是基於RISC-V的32位架構，相較於GPT-4現階段能設計的電路規模要大4000倍，性能可與Intel 486系列CPU相當，且能夠運行Linux操作系統。



此晶片為全球首例無人工干預、全自動生成的CPU晶片，採用65nm工藝，頻率可達300MHz。並且，此相關研究論文已在今年6月公開發表。

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CPU晶片的開發人員依據BSD二元猜測圖算法，使用了AI技術直接從測試用例的輸入-輸出（IO）自動生成CPU設計，無需工程師提供任何代碼或自然語言描述，僅用5小時即可生成這款晶片。

值得一提的是，紐約大學Tandon工程學院的研究人員此前也曾通過簡化的英語「對話」，藉助ChatGPT-4成功生成了一顆微處理晶片，這一創舉有望加速晶片的開發速度，甚至讓缺乏專業技能的個人也能夠設計晶片。

啟蒙1號CPU作為AI自動生成的晶片，其規模雖然無法與當前頂級CPU相比，但未來通過不同的人工智能路徑交叉探索，預估在接下來的5至10年內，AI自動生成的CPU有望達到甚至超越人類專家設計CPU的水準。

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