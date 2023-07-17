充電頭的安全風險及選購指南　雜牌易爆炸　果粉認準MFi安全可靠

夏天到了，天氣轉熱，各種雜牌手機配件導致的爆炸、短路事故也是層出不窮，這其中尤以iPhone系列三無充電頭故障最為多見。今天，我們就來簡單聊聊三無充電頭可能存在的安全風險，以及怎樣的配件才能用的舒心、放心。



▼▼▼充電頭的安全風險及選購指南▼▼▼

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1）易燃易爆炸

三無充電頭發生爆炸，通常是由多方面因素導致的，我們開頭提到的天氣變熱，就是經典「外部因素」。

盜版三無充電頭為了縮減成本，所採用的的外殼材料質量不過關，當環境太過炎熱，用戶又將充電頭放置在陽光直射、空氣不流通的區域，可能導致整體溫度過高，導致外殼軟化、結構變形，影響充電頭內部元件，發生短路、燃燒。

品牌充電頭在出廠時都會提前進行高溫測試，而三無充電頭通常都抱有「賣出一單算一單」的心態，買了就上當，想找廠商都找不到。

相比相對可控的「外部因素」，三無充電頭「內部因素」所導致的意外事故就更加防不勝防。譬如，充電頭內部觸及導電的零部件之間沒有做好保護隔離、絕緣材料性能不合格、電氣間隙不足等等，核心廠商偷工減料的設計都被充電頭潔白的外殼所遮蔽，一般的消費者入手之後完全不知道這顆「定時炸彈」將會在何時爆炸。

2）怎樣購買放心使用的Apple充電頭？

如果你對Apple配件有所了解，一定對「MFi」有所耳聞。 MFi全稱為「Made For iPhone」，是Apple官方給配件廠商的官方授權，這項金額價值不菲（Apple每年能從MFI上掙上百億元），獲得該認證的品牌不僅產品素質要過關，也承擔著法律責任，一旦配件出現問題，將面對數百萬元的法律追責。

如何辨別配件是否通過MFi認證呢？Apple給出了教程：

首先，消費者買到配件之後，首先就要觀察產品包裝、配件本身是否有MFi標記。

其次，假冒偽劣的三無產品在觸電、產品設計、嵌件等方面均可能出現漏洞，在線下店鋪購買時可以著重關注一下這些細節。

在線上店鋪購買時，最好用「MFi充電頭」這樣的關鍵詞做檢索，買之前再看看評論區，下單入手之後提前拍照保留配置，如果發現廠商謊稱獲得了MFi認證，可以去舉報。值得注意的是，現在市面上基本沒有單獨購買的MFi Apple充電頭，絕大多數是充電頭加線材組成的「MFi套裝」，如果有廠商宣稱MFi充電頭單賣，買之前最好留個心眼。

當然，如果你更擔心充電安全，預算不是問題，買原裝的自然最好，畢竟手機都幾千上萬了，買個能一直用的充電頭，貴點就貴點吧。

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