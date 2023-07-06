HonorX50登場擁5800mAh大電　承諾兩年內遇這情況可免費換電池

HonorX50新機正式登場，超耐久和超長續航再次成為其核心特點。Honor宣佈了一個前所未有的承諾，即購買HonorX50新機的用戶將享受兩年免費換電池的服務。



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在首次銷售活動期間購買HonorX50新機，並在服務有效期內，若用戶的電池容量低於80%，可以免費更換一次原裝電池。這個承諾給用戶帶來了更多的保障和便利。

HonorX50採用Honor高能量密度電池技術，在7.98mm厚度和185g輕薄機身下實現5800mAh超大電池容量，經歷1000次充放電循環後，電池健康度依然大於80%。HonorX50首發第一代Snapdragon 6移動平台，最大16+512GB存儲，1億像素大底主攝，檔位首發1.5K硬核曲屏，1920Hz高頻PWM調光等。

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