微信長期不登入會被「註銷」！一個簡單方法便能避免失去重要賬號

就在昨天，一則關於「微信號長期沒有使用會被收回」的消息登上熱搜，很多網友們都表示自己的小號，或者是家裏已逝親人們的微信賬號都已無法登錄，似乎失去了一份心靈寄託，吐槽微信這次「不太人性化」。



如果你也有同樣的焦慮，其實有一個簡單的方法即可避免被「註銷」，就是往賬號裏轉點零錢。

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騰訊微信團隊還專門闢謠，表示「號裏有錢被收回」是謠言。如果你也有不想失去的小號，不妨轉個分錢做「保號費」，就能放心了。

而就在上周，一則「如果微信顯示已讀的話」也成為網友們的討論焦點。現在有很多通訊軟件都支援顯示「已讀」 ，就比如工作中常用的釘釘、飛書，領導在周末傳達工作時，員工看到後就不能「視而不見」，所以也有很多打工人擔心微信未來會跟進此功能。

對此，微信團隊也表示：放心，沒有「如果」。 看來廣大「社畜」們可以放下心來了。

最後，我再給各位介紹3個實用的微信小技巧，看看你常用幾個？

1、備忘錄置頂

其實微信中內置了一個備忘錄功能，不僅可以儲存豐富的內容，同時還會呈現在首頁位置頂部，讓你在打開微信時就能看到待辦訊息，提醒完成重要日程。打開的方式如下：

我→收藏→右上角+號，接下來就能輸入文字、插入圖片、錄音等內容。添加完成後，再點擊右上角三個小點，在彈出的菜單中選擇「在聊天介面中置頂」，這樣我們的備忘錄就會時刻呈現在微信聊天頂部了。

2、快速跳至未讀消息

這個功能真的很實用，只需快速雙擊左下角的「微信」，界面就會自動跳轉到未點擊的訊息，小紅點可以快速清理了。

3、長按拍照鍵，調用手機相機

微信自帶的拍照功能比較簡單，最終呈現的效果也不算出色。如果你想拍出更優質的照片，只需長按「照片」就可以調用手機原生拍照模式，還可以開啟人像模式、閃光燈等功能，拍出來的照片就會更加優質。（編按：實測iOS版微信目前暫時沒法使用這功能）

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