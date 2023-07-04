中國活躍App數量達261萬款　累計下載達359億次　你手機APP多嗎？

根據全國APP技術檢測平台統計，截至5月底，中國國內市場上監測到活躍的APP數量為261萬款。這其中既包括Android應用商店又包括Apple商店，兩者數量幾乎一樣多，因為開發者通常會同時開發適用於兩個平台的APP。



目前，中國移動應用開發者數量達到82萬，其中24萬是Android開發者，58萬是Apple開發者。

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據統計，僅在5月份，Android應用商店上的應用累計下載量達到359億次。

根據中國工信部的數據顯示，今年1至5月份，在中國規模以上網路企業（簡稱網路企業）的網路業務收入達到5310億元（人民幣），按年增長2.8%。

值得一提的是，網路企業的利潤總額有著快速增長的趨勢。1至5月份，這些企業的營業成本按年增長了6.3%，實現利潤總額達到576.2億元，按年增長43%。

這些數據反映了中國移動網路市場的蓬勃發展和網路企業的持續增長。移動應用已經成為人們生活中不可或缺的一部分，無論是工作、學習還是娛樂，我們都離不開手機上的各種應用。

現在，請問您的手機上安裝了幾款APP呢？

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