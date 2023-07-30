智能馬桶要怎麼選？留意5個關鍵點　切勿忽視防水和漏電問題

近日，有網友表示自己買的馬桶蓋突然噴出滾燙的熱水，給自己的屁股造成了二度燙傷。官方則表示，是因為智能馬桶的水垢一直沒有清理過，導致水流量變小，致使溫度超過了預設的溫度。



（微博）

確實在我們購買和使用智能馬桶時，哪怕做了再多功課，也很容易花幾千帶個「智能智障」回家，費水費電還衝不乾淨，今天，筆者就為大家盤點下智能馬桶的幾個坑，你看看踩過幾個。

在說坑點之前，我們先明確下什麼樣的人群適合用智能馬桶。

智能馬桶對於老年人、小孩或者女性朋友來說都是非常不錯的一個選擇，但還是多說一句不一定全部的人都會覺得好，此外智能馬桶對於有肛腸疾病的人群來說也會更友好一些，以上人群都可以考慮智能馬桶。

那麼，買智能馬桶時我們又應該避開什麼坑點呢？

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1. 買儲熱式

智能馬桶分為儲熱式和即熱式。儲熱式的智能馬桶反覆加熱來保持水溫，特別耗電，而即熱式是在我們使用的時候進行快速加熱，水溫恆定更節能。

而且，儲熱式馬桶蓋通過水箱蓄水加熱，存在因長期儲水而滋生細菌、因反覆加熱而產生水垢等問題，而即熱式智能馬桶無需儲水箱，對流動的活水進行加熱，用水多少、加熱多少，更健康衛生。

2. 買無水箱的

通常，無水箱的智能馬桶通常都對水壓有要求，水壓不穩定就容易衝不乾淨。而帶水箱的智能馬桶自帶水箱，任何時候任何水壓都能衝乾淨，如果擔心不美觀也可以選擇隱藏式水箱的智能馬桶。

但是需要注意的是，內置水箱雖好，但水壓不夠的時候，早晚用水高峰沖水比擠地鐵還費勁，想要真正無水壓限制的，還是比較建議購買內置水箱+水泵設計的智能馬桶。

3. 買直衝式的

智能馬桶的沖水方式同樣有兩種，一是直衝式，二是虹吸式。

直衝式沖水方式，是利用壓縮空氣的推力和水流的衝力，直接將污物排出。這種沖水方式要求沖水管路設計簡單且管程較短。虹吸式是目前市面上馬桶的主流沖水方式。它的排污管是橫放是S形設計，所以他不是單純依靠水流的衝力來排出污染物，而是依靠吸力來解決，相比起直衝式來說，虹吸式防臭能力更好，也更為推薦。

不過，虹吸馬桶內部通常採用的是S型存水彎，很容易造成污物殘留，如果不定期清理就會出現虹吸馬桶內部採用的是S型存水彎，如果想買虹吸式的智能馬桶，最好買擁有節水雙衝技術的，效果更好還不浪費水。

4. 忽略防水等級、漏電保護

智能馬桶屬於帶電產品，而且智能馬桶屬於水電結合類的產品。因此，智能馬桶蓋的防水、防電技術格外重要。

其中，防水等級共分為八級，市面上智能馬桶的防水等級為IPX4，一般在這個等級的產品，可以確保即使有水噴到也不會產生有害影響。另外，大家在選購時要檢查馬桶蓋是否有防電牆設計或者其他用電安全保護，畢竟誰也不想因為漏電給自己健康帶來威脅。

5. 買感應距離不可調節的

感應翻蓋這個就屬於智能馬桶的附加功能了，是不少朋友喜歡的，對於孕婦、老人真的很實用。

但是，感應距離不能調節的智能馬桶就很容易亂翻蓋，經過衛生間就要翻一下還挺麻煩的。最好是買感應距離可以調節的，或者選擇不止一種翻蓋模式的智能馬桶，這樣在使用體驗上會更勝一籌。

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