4大手機屏幕參數你要知　分辨率真的越大越好？ 3款優秀機型推薦

屏幕是智能手機和我們日常交互最重要的一部分，其硬件素質直接影響到我們日常使用的體驗，所以對於不少朋友來說，屏幕是選購手機時很重要的一項參考參數。



今天我們就來聊聊，關於手機屏幕的各種參數都是甚麼意思？我們在選購手機時應該注意些什麼？

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一）分辨率

分辨率是屏幕的一項重要參數，也是我們在選購手機時需要重點關注的一項參數。

目前主流手機的屏幕分辨率在1080P~2K之間，相對來說相同面積下屏幕分辨率越高，顯示效果就越精細，我們的觀感也就越好。

不過由於不同手機的屏幕尺吋各不相同，就例如很多小屏手機的1080P屏幕看著比平板電腦的2K屏幕還要清晰，所以我們分辨率並不是唯一分辨屏幕的清晰度的依據，還需要注意另一項參數：PPI。

PPI越大，顯示精細度越好，畫面細節越豐富，PPI較低的話相對就要差一些。

目前市場上，中低端產品的屏幕PPI在200~300左右，旗艦產品則能達到500~600。

二）刷新率

相較於分辨率所代表的屏幕清晰度，刷新率則代表了屏幕的流暢度。

目前主流產品的屏幕刷新率在60Hz~144Hz之間，刷新率越高，觀感就越流暢。

60Hz指的是屏幕1秒渲染60張畫面；同樣的道理144Hz就是1秒渲染144張畫面。

相較於60Hz，144Hz的屏幕在使用過程中可以讓用戶獲得更流暢的體驗，同時144Hz的畫面也可以讓用戶在遊戲中看到更多的遊戲信息，從而更快地做出決策。

三）色深 色域 色準

色深、色域、色準都歸結於屏幕色彩顯示效果，所以我們放在一起聊，首先是色深：

目前主流的屏幕色深指數在8bit~10bit，色深數值越高，色彩越順暢，畫面無斷層。

色域是一種對顏色進行編碼的方法，DCI-P3就是一種色域標準，目前市面上的旗艦手機大多支持100%DCI-P3，即支持該標準內的全部色彩顯示；中低端手機則有一些僅支持90%-99%DCI-P3。

能否還原真實色彩則被我們稱為色準，衡量色準的參數就是△E，這個值越小就代表色彩偏離越小，基本上△E<1已經幾乎沒有色彩偏差了。

四）PWM調光

相信很多朋友都有過在暗光環境下玩手機出現眼乾、眼澀的情況，這就是OLED屏幕低頻PWM調光的問題。

PWM調光簡單的說就是通過週期性的開關LED來控制顯示屏的亮度，即是一個「亮-暗-亮-暗-亮」的過程。在屏幕亮度最高時，屏幕正常發光；而當降低屏幕亮度時，就會通過暗和亮交替的方式來實現。

所以從頻率出發，當我們提高PWM調光頻率，通過提升閃爍頻率來讓人眼難以察覺，就能起到相對護眼的效果，所以PWM調光頻率越高越好。

最後

看到這裡，相信大家基本掌握瞭如何挑選手機屏幕了，最後我們也給大家推薦幾款屏幕素質優秀的產品供大家抄作業：

iQOO 11S

首先推薦的便是剛剛發布的iQOO 11S，其搭載了一塊6.78英吋 2K分辨率的三星E6直屏，最高支持144Hz的屏幕刷新率，並且同時支持高頻PWM調光和LTPO技術。其他參數上，這塊屏幕還擁有全局最高亮度1100nit、局部峰值亮度1800nit、517 PPI、10bit色深、HDR10+、100%DCI-P3色域、瞬時觸控採樣率1200Hz、ΔE≈0.3等配置，基本上能給到的配置規格都拉滿了，稱其為「旗艦直屏」一點兒也不為過。

OPPO Find X6

OPPO Find X6正面搭載了一塊6.74英吋微曲屏，支持40/45/60/90/120Hz五檔智能刷新率，分辨率為2772*1240，也就是俗稱的1.5K。其他參數上，這塊屏幕還擁有全局最高亮度1100nit、局部峰值亮度1450nit、450PPI、10bit色深、100%DCI-P3色域。綜合來看，這是一塊綜合了顯示效果和能效的好屏。

小米13

小米13搭載了一塊6.36 英吋的極窄邊超動態屏，採用Samsung E6發光材料，屏幕分辨率是1080P，支持120Hz高刷。其他參數上，這塊屏幕全屏亮度1200nit，峰值亮度 1900nit，支持杜比視界、HDR10、HDR10+、HLG、DC 調光。

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