投影機會比電視更保護到雙眼？除選高品質外　還要注意使用環境

為什麼大家都說給孩子看大屏，要選擇投影機呢？投影護眼是怎麼回事呢？



首先要明確一個問題就是，投影並不是護眼，它對於投影機沒有什麼保護的作用。只不過相對於液晶顯示設備，它的反射式成像的原理使得畫面更柔和，同時投影機的畫面大，一般觀看距離也比較遠，所以觀看時候對於眼睛的刺激性是更小的。因此不能說投影機「護眼」，而應該說投影機「省眼」。

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那麼是所有的投影機的都護眼嗎？雖然原理上都是一樣的，但是實際上，投影畫面的顯示效果不好的話，對於人眼的刺激是很突出的。

如果亮度不夠的話，需要在全黑的環境裏觀看，並且畫面的尺寸小，這樣畫面的刺激就很突出。上海有一個實驗顯示，學生用眼對於環境的要求是很高的，如果觀看面和環境光的對比很大，學生就容易近視。因此過去很多人在黑暗的環境中看書，很容易得近視。如果正午去看書的話，其實只要用眼時間合理，是不容易近視的。

對於投影機的畫面來說也是如此，最好是屋內有一定的環境光的情況下去看，這樣對於眼睛的刺激就沒有那麼大了。但是投影機的亮度不夠的話，不支持過高的環境光。所以投影機的亮度一定不能太低。

如果便宜投影機的分辨率、對比度效果不好的話，對於眼睛也是不好有的。因此畫面不清楚，你就得努力的去觀看，時間長了眼睛也很累。所以網上有一些幾百元的投影機，買這玩玩是可以的，千萬別拿給孩子使用。畢竟那種投影機的畫面效果真的不敢恭維。

對於給孩子使用的話，筆者建議是價格預算最低是1500元，這樣的投影才能給孩子使用。如果低於這個價格，也不必糾結各種參數，實際的效果肯定是不如意。

如果預算不是問題的話，筆者建議目前的亮度標準下，CVIA流明超過500的投影機可以基礎使用，超過1000 CVIA流明的投影機則是比較適合孩子觀看。畫面效果顯示良好，亮度出色，可以開一點燈，在臥室或者客廳中，都有不錯的顯示效果。

當然超過1000 CVIA流明的投影機都在4000元以上，價格還是比較貴的。如果預算不夠的話，其實投影機的畫面尺寸可以別投太大，那樣亮度也可以提升一些，比如80英寸或者70英寸的畫面尺寸，都可以給孩子使用。這樣就不用完全關燈了。

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