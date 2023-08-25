GoPro Hero 12規格和間諜照流出　電池續航力大增　將在這時推出

根據國外媒體的揭露，GoPro很有可能將於9月發表最新的Hero 12運動攝影機，而且還有相關的規格以及間諜照流出。



其實在8月初的時候，國外就已經有關於GoPro Hero 12的第一批規格和間諜照流出，那個時間有消息指出，GoPro Hero 12除了將會搭載1吋感光元件之外，而且還支援最高8K 60p、4K 240p的錄影性能，相信當時若有看到這個傳聞的玩家，應該會對這樣的規格充滿期待吧！

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不過日前又有最新的消息指出，GoPro Hero 12可能不會有先前傳出的那般夢幻規格，而是改搭載和前作Hero 11 Black相同的1/1.9"感光元件，並且最高支援5.3K 60p的錄影，不過在此解析度和碼率之下，電池續航力會增加至最多70分鐘。

若是消息屬實的話，那麼表示GoPro Hero 12的規格與前一代相比實在升級有限，相信應該會有不少玩家感到失望吧！雖說Osmo Action 4也是沒有用上1吋的感光元件，但是所採用的1/1.3"至少比1/1.9"還要大，身為運動攝影機的領頭羊，真心希望GoPro能為Hero 12端出牛肉，才符合用戶的期待。無論如何，9月見分曉囉！

GoPro Hero 12傳聞規格

搭載1/1.9"感光元件（與Hero 11相同）

最高5.3K 60p錄影（與Hero 11相同）

支援HyperSmooth 6.0，防手震性能更提升

在5.3K 60p下，電池續航力延長至70分鐘

安裝防水殼，最深可達10M

單段影片最長可錄製150分鐘（前作為137分鐘）

建議售價可能為449歐元（約港幣3797元）

2023年9月中旬上市



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