比較三款指紋解鎖方案　超薄／短焦／超聲波　實測結果出乎意料

手機解鎖方式有很多種，像面部指紋解鎖、屏下指紋解鎖都是比較常見的方式。對於不少Android用戶來說，屏下指紋解鎖應該是最熟悉的，畢竟現在大部分手機都採用這一種。



事實上，指紋解鎖也有區分，例如普通的短焦指紋方案，超薄光學屏下指紋以及超聲波指紋解鎖。這幾種指紋方案都有自己的代表機型，例如剛剛發布的一加Ace 2 Pro就採用了超薄光學屏幕指紋，而一加Ace2就是短焦指紋。此外，像iQOO 11 Pro、vivo X90 Pro+以及魅族20 Pro則採用了超聲波指紋解鎖方案。

那麼這幾種解鎖方案到底有什麼區別？實際體驗又如何呢？

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從成本上來說，超聲波指紋解鎖成本最高，超薄光學指紋次之，短焦指紋方案成本最低，因此前兩者也常見於旗艦機型。

從原理上來講，無論是超薄指紋還是短焦指紋，都是利用光的反射成像辨認人的指紋，當手指按壓屏幕時，OLED屏幕發出光線將手指區域照亮，反射光線透過像素間隙返回到屏下的傳感器上，由於指紋本身就是凹凸不平的，所以反射的光線也不同，再配合算法比對此前輸入的指紋圖像，進而實現精準識別。

從結構上來看，短焦指紋其實就是顆小的圖像傳感器，和手機前置鏡頭很類似，有鏡頭支架，有排線。

超薄指紋則是一個薄薄的「貼片」，因為不怎麼佔空間，因此可以貼在屏幕下面。

看到這裡，相信大家已經能夠明白超薄指紋的優勢了，它的模組體積很薄，可以放在屏幕和電池之間，這意味著超薄指紋模組的位置並非固定，因此可以放置在單手握持解鎖時的最優位置。

相較之下，短焦指紋就不太行了，安裝時需要避開電池，因此採用短焦指紋方案的智能手機，指紋解鎖的位置通常會比較靠下，沒有超薄指紋用著順手。

超聲波指紋解鎖則是通過傳感器向手指表面發射超聲波，並接受回波的指紋識別，利用指紋表面皮膚和空氣之間密度不同構建出一個3D圖像，進而與已經存在於終端上的信息進行對比，達到識別指紋的目的。

值得一提的是，超聲波指紋解鎖採集的是指紋三維信息，包括指紋脊線和汗毛孔等，從安全性的角度來說，有點類似3D人臉解鎖，事實上，3D圖像信息更加難以復制，安全性自然高得多。

另外，如果手指上有污漬、水漬，或者是屏幕上有水漬，超聲波指紋同樣支持濕手解鎖，這是很多光學指紋解鎖方式做不到的。除此之外，超聲波指紋的解鎖位置一樣順手，並且在暗光下，不會有強光刺激。

當然，理論歸理論，實際體驗是不是如此，我們簡單測試一下。

筆者找了三款機型，分別採用了短焦指紋、超薄光學指紋以及超聲波指紋方案，首先看一下各自的解鎖速度：

一加Ace2 短焦指紋解鎖（中關村在線提供）

一加Ace2 Pro 超薄光學指紋解鎖（中關村在線提供）

魅族20 Pro 超聲波指紋解鎖（中關村在線提供）

動圖無加速，大家也可以自行感受下。筆者個人感覺採用短焦指紋解鎖的一加Ace2確實會慢一些，一加Ace2 Pro和魅族20 Pro的差別並不明顯。

接下來看一看濕手解鎖的效果：

一加Ace 2濕手解鎖（失敗）（中關村在線提供）

一加Ace2 Pro濕手解鎖（成功）（中關村在線提供）

魅族20 Pro濕手解鎖（成功）（中關村在線提供）

濕手情況下，採用短焦指紋的一加Ace2解鎖失敗，採用超聲波指紋方案的魅族20 Pro解鎖成功，比較有意思的是一加Ace 2 Pro，雖然也是光學方案，但它的屏幕新增了雨水觸控技術，簡單理解就是可以濕手狀態下解鎖屏幕，最終帶來了類似超聲波指紋方案的解鎖體驗。

最後我們再來看一看暗光下解鎖手機時的效果：

一加Ace2（中關村在線提供）

一加Ace 2 Pro（中關村在線提供）

魅族20 Pro（中關村在線提供）

一加Ace2、一加Ace2 Pro解鎖時的「閃光」還是很明顯的，魅族20 Pro就沒有「亮瞎眼」的情況。

最後

從我個人的感受來說，短焦指紋整體體驗上確實還是弱了一些，主要還是解鎖位置比較尷尬，沒有其他解鎖方式那麼順手舒適。

短焦指紋大多還是中低端手機在用，但也有一些旗艦產品會採用這種方案。怎麼說呢，作為消費者還是不太能接受，畢竟旗艦本身並不便宜，如果為了縮減成本而選擇短焦指紋，是否缺了點誠意呢？然而事實上，目前機圈採用短焦指紋的旗艦機簡直不要太多，幾乎每一家都有，消費者實際能選的其實並不多。

相比較之下，超薄光學指紋更容易讓用戶接受，一方面產品價格不會那麼離譜，另一方面體驗也還可以，更為均衡。當然，如果價格合理，一款手機能用上超聲波指紋解鎖就更妙了，畢竟各方面體驗都更出色一些，大家覺得是不是這樣呢？歡迎留言討論~

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