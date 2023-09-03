現在買激光投影機是最佳時間？4點勸退別花冤枉錢：清晰度不足

隨著電視和投影技術的快速發展，各種各樣的產品也不斷湧現，其中，激光電視的出現更是引起了廣泛的討論。相信有很多朋友都有打算買激光電視，但是我想勸勸屏幕前的各位，別急著花這冤枉錢。



我想大家都接觸過投影，特別是每次公司開會的時候都要關燈拉窗簾，在漆黑的環境中看著發光的屏幕，耳邊是呼呼呼的風扇散熱的聲音。

這樣的體驗，絕對不是什麼值得回味的體驗。而激光電視，說白了就是短焦投影，只不過可以在更短的距離內投射出更大的畫面罷了。所以投影存在的一些問題，激光電視上也存在。

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1、白天畫質損失嚴重

和投影一樣，激光電視在白天的時候畫質表現會損失很多，在強光直射時也是很難看清屏幕上的內容，而要想獲得官方宣傳的高亮度畫面，那麼你需要在暗光環境才可以。

2、噪音大

激光電視比普通投影的發熱更為嚴重，所以在運轉時噪音也會更高一些，你能夠聽到明顯的嗡嗡聲，和主機電腦高負載時的工作噪音有點類似。

3、清晰度不足

和液晶電視不同，投影所謂的4K畫質很多都是假4K，是通過XPR 技術讓圖像快素抖動後生成4個像素點，以模擬像素的形式獲得像素數值，屬於假4K，如果此時你的調試不好，環境光比較複雜，那麼畫質會損失的更為嚴重。

4、觀看角度有限

投影一般都是投射到白牆或者是幕布上，激光電視也是如此，一般都是投射到屏幕上。但是如果屏幕出現一些凸起不平整的地方，觀影效果就會很差，尤其在側面觀看的時候，軟幕布帶來的不平整觀感更明顯。

所以，大家還是先彆著急，有買激光電視的錢，你完全能買一個非常好的液晶電視。

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