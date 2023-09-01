中國首款可重構5G射頻晶片發布 破風8676有望打破外國壟斷
撰文：中關村在線
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近日，中國移動正式發布國內首款可重構5G射頻收發晶片破風8676，可廣泛商業應用於5G雲基站、皮基站、家庭基站等5G網絡核心設備中的關鍵晶片，完成了國內從零到一的突破。
中國移動表示，這顆破風8676晶片目前已在多家頭部合作伙伴的整機設備中成功集成。值得一提的是，本周華為悄然開售了新款旗艦HUAWEI Mate60系列，不僅麒麟晶片正式回歸，還突破封鎖，下行速度遠超傳統4G網絡，大概率支援5G連接。
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從零到一需要魄力，也是最艱難的一步，有中國移動做榜樣，相信我國未來將會自研出更多晶片，不再受制於人，破風前行。
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