黑雨停車場水浸 淘寶神物一招解決｜面對歷史級別的黑雨，全港多處都出現水浸情況，黃大仙站、黃大仙中心、柴灣環翠停車場都出現水浸，有車主更非常「頭痕」，有多部私家車都浸在水中，甚至幾乎浸過車頂。有內地車主就在暴雨來臨前做足準備，全靠一法寶令私家車在水浸下安好無事。



從以下的圖片可見，黑雨令停車場內的車輛浸在水中，水深料接近1米，就連高身的 7 人車也被浸過一半。「水浸車」有機會令電線容易有腐蝕生銹的隱患，更可能令引擎出現有問題，嚴重損耗車輛壽命。就算即時看上去沒有問題，但其實「百病叢生」，增加車輛損壞的風險。

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環翠停車場水浸情況驚人。（讀者提供）

內地與香港一樣同受暴雨影響，有車主就試先做足準備，為其部買一年的保時捷放入一個透明膠袋中。從圖中可見，內地停車場也出現水浸問題，水位約4入1車輪位置，透明膠袋讓車輛能防止入水。記者在淘寶搜索「汽車防水袋」，找到差不多的產品，根據防水袋的大小、厚度，價格由 159～498 人民幣不等（約$170～$531）。

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幾百蚊就能防止車輛入水，相信很多車主都願意支付，畢竟比維修費便宜太多。不過相信很多車主都有個疑問，到底點入袋呢？該名內地車主亦有解釋，只要先打開防水袋，把車直接駕入內，人下車後再把防水袋排氣包好即可。如果停泊的停車場有水浸的風險的話，各位車主可能可參考這個做法。

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資料來源：cnBeta