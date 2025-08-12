《鬼滅之刃 火之神血風譚2》限定版開箱｜三主角多用途支架更實用

《鬼滅之刃 無限城篇》的上映，再次將鬼殺隊與鬼舞辻無慘的終極決戰推向高潮，承載了無數粉絲期待與熱情的重要篇章。在觀眾為無限城中那場驚心動魄的最終決戰而屏息凝神之際，由CyberConnect2開發、SEGA發行的《鬼滅之刃 火之神血風譚2》遊戲，也以其豐富的內容與精緻的製作，為廣大粉絲帶來了全新的體驗。記者早前將遊戲豪華限定版入手，立刻開箱介紹。



《鬼滅之刃 火之神血風譚2》限定版開箱

《鬼滅之刃 火之神血風譚2》不僅延續了前作的經典元素，更將劇情拓展至「遊郭篇」、「刀匠村篇」與「柱訓練篇」，讓玩家得以親手體驗那些在動畫中未能盡數呈現的細節與戰鬥。而本文即將深入探討的Switch豪華限定版，更是將遊戲的收藏價值推向了極致。本文將帶您詳細了解這款備受期待的遊戲，並揭開豪華限定版所包含的珍貴實體與數位特典，為大家帶來最全面的開箱與遊戲介紹。

由外箱拉出便可以看到《鬼滅之刃 火之神血風譚2》的內箱，同樣非常精緻

內箱背後有著9位柱的造型

打開箱，先可以看到實體遊戲及DLC code

港版跟遊戲會附送多一張貼紙

本次開箱的《鬼滅之刃 火之神血風譚2》Switch豪華限定版，從外盒設計便能感受到其不凡的收藏價值。整個包裝採用了極具質感的硬紙盒，以精美的插畫圖案環繞，完美呈現了遊郭篇的熱鬧氛圍與鬼殺隊員的英姿。開啟外盒，首先映入眼簾的是本次限定版最核心的實體特典——一座精緻的御三家機座。

這個機座以竈門炭治郎、嘴平伊之助、我妻善逸為主題，但與前作特典不同的是，這次的角色造型完全採用了遊郭篇中，他們為了潛入吉原而偽裝的「女裝」造型。炭子、豬子、善子三人的獨特扮相被細膩地刻畫，生動還原了動畫中的經典場景。這座立牌不僅材質優良，細節處理更是無可挑剔，無論是服飾紋理或是神情動態，都栩栩如生，展現出高度的製作水準。

竈門炭治郎、嘴平伊之助、我妻善逸的機座

以遊郭篇中為了潛入吉原而偽裝的「女裝」造型，非常可愛。

可放置遊戲、手機甚至Switch主機都沒有問題

這機座設計非常穩陣

在實體內容之外，豪華限定版也為玩家準備了豐富的數碼特典。首先是遊戲的實體卡帶，體驗最純粹的遊戲樂趣。更重要的是，包裝內含一組專屬的兌換序號，能夠解鎖多項數位內容。這些豪華特典包含多組角色服裝，讓玩家可以為角色換上鬼滅學園的制服或其他獨家造型，增加遊戲的趣味性。