iPhone 15 Pro上30FPS穩行《生化危機8》？還有這些3A大作可玩到
撰文：中關村在線
出版：更新：
近日，《生化危機8：村莊（惡靈古堡村莊、Resident Evil Village）》原生版在iPhone 15 Pro上以30FPS的幀率穩定運行的演示視頻流出。
儘管具體的分辨率尚未確認，但紋理和保真度看上去相當出色。 除此之外，IGN還透露，《生化危機8：村莊》、《生化危機4：重製版》（惡靈古堡4 重製版、Resident Evil 4 Remake RE4）、《死亡擱淺（Death Stranding）》和《刺客信條：幻景（Assassin's Creed Mirage）》將面向所有用戶發售。
iPhone 15 Pro上將可運行多款3A大作？
+11
如果你購買了這些遊戲的iPhone 15 Pro版本，你也可以在iPad上運行它們，而《生化危機8：村莊》和《死亡擱淺》還可以在Mac上運行。 值得注意的是，這些設備需要配備Apple Silicon（例如M1晶片或更新版本）。
據預測，《生化危機8：村莊》、《生化危機4：重製版》和《死亡擱淺》將於今年晚些時候登陸iPhone 15 Pro，而《刺客信條：幻景》將於2024年上半年推出，敬請期待。
延伸閲讀：年輕人都愛用iPhone 老人先用Android 背後殘酷原因竟是這樣
+5
蘋果iPhone 15系列發布 秒成小紅書熱話 配色竟與內褲同款？iPhone 15和Pro Max版差價達6千元 消費者應怎麼選？要打機選它網民敲碗iPhone回歸這方便實用功能 硬撐多年不肯換手機就等它iOS 17正式版快將發布 這9款舊iPhone仍可升級 iPhone XS都有份Apple用家價值是Android的7.4倍 調查指iPhone使用者少但肯使錢抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】