iPhone 15 Pro上30FPS穩行《生化危機8》？還有這些3A大作可玩到

近日，《生化危機8：村莊（惡靈古堡村莊、Resident Evil Village）》原生版在iPhone 15 Pro上以30FPS的幀率穩定運行的演示視頻流出。



儘管具體的分辨率尚未確認，但紋理和保真度看上去相當出色。 除此之外，IGN還透露，《生化危機8：村莊》、《生化危機4：重製版》（惡靈古堡4 重製版、Resident Evil 4 Remake RE4）、《死亡擱淺（Death Stranding）》和《刺客信條：幻景（Assassin's Creed Mirage）》將面向所有用戶發售。

iPhone 15 Pro上將可運行多款3A大作？

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如果你購買了這些遊戲的iPhone 15 Pro版本，你也可以在iPad上運行它們，而《生化危機8：村莊》和《死亡擱淺》還可以在Mac上運行。 值得注意的是，這些設備需要配備Apple Silicon（例如M1晶片或更新版本）。

據預測，《生化危機8：村莊》、《生化危機4：重製版》和《死亡擱淺》將於今年晚些時候登陸iPhone 15 Pro，而《刺客信條：幻景》將於2024年上半年推出，敬請期待。

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