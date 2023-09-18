網傳蘋果將推出全新iPad Air 6 升級M2晶片 發售日期會在這月份
撰文：中關村在線
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據消息人士透露，蘋果將在10月份推出iPad Air 6。這款產品不會舉行新品發布會，而是直接上架開賣。
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據悉，iPad Air 6將搭載蘋果M2晶片，這將是蘋果史上性能最強悍的iPad Air系列產品。 據了解，蘋果M2晶片使用第二代5納米技術，集成的晶體管總數是200億顆，相比蘋果M1的160億顆，性能更強大。
同時，M2的記憶體帶寬也從M1的68.25GB/s升級到100GB/s。 在性能方面，蘋果M2採用8核處理器設計，包含4個性能核心和4個能效核心，最高集成10核圖形處理器。
相比上代，M2 CPU性能提升18%、圖形處理器性能提升35%，神經網絡引擎速度更是快了40%。 此外，iPad Air 6還將配備USB-C口，支持Apple Pencil手寫筆，同時會帶來全新配色等。這款產品將為用戶帶來更強大的性能和更便捷的使用體驗。
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