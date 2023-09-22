iPhone 15也實在太貴了　網民熱議這一代iPhone才是CP值最高神機

蘋果公司於秋季發表會推出四款iPhone 15新機，但最便宜的iPhone 15也要港幣6899元（台幣29900元），讓果粉相當猶豫，不知道該不該換手機。對此，就有網友表示，當初iPhone 12推出時，系統功能大改，雖然電池不算好，但影響也不大，讓他感到好奇「iPhone 12才是CP值最高的一代？」問題一出，引發討論，但更多網友認為「13系列才是蘋果最後神作！」



iPhone手機哪一支CP值最高？

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一名網友在PTT發文，表示當初iPhone 12推出時，相比前一代iPhone 11整體大改，像是致敬式邊框、5G支援、MagSafe、高通晶片訊號大提升、重量超輕等等。雖然電池比較耗電，但一般上班族不需要這麼多電，上下班能使用就好，如果要出門玩，也可以額外帶行動電源，跟其他機型用電方式差不多，因此他認為「整體來看iPhone 12才是CP值最高的一代？」

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「電池才是重點，沒電你啥功能都沒用」、「電池超廢就沒救了」、「12還不錯呀，就續航爛就是了」、「我都要說我的iphone 7 plus 現在還在回文，絕對是cp值數一數二高的」、「6s吧，一代神機，堪稱手機界的win xp」、「最強6s再來11，第三名不知道在哪邊」。

不過更多人推薦iPhone 13系列，「13才是，價格不變容量提升」、「公認不是13&13 Pro嗎」、「13才是，我去年底買二手，現在健康度還94%」、「13剛好吃到電池跟匯率，這才是CP值」、「12體質很差！8plus跟13才是完全體」、「13pm在手，天下我有」、「13系列的時候匯率便宜，才是CP值最高一代」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone 15太貴買不下手？果粉推爆「這代神機」CP值超高，比6s還厲害】