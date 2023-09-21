傳小米Redmi K70 Pro有125W快充　配Snapdragon 8 Gen 3是賣點？

近日有傳言稱，小米公司即將推出一款名為Redmi K70 Pro的新款手機，該機將成為Redmi 2023年度收官之作，並有望成為新一代的旗艦機型。



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據悉，這款即將推出的Redmi K70 Pro可能會配備高通驍龍（Snapdragon）8 Gen3處理器，雖然目前還處於測試階段，但是跑分訊息已經曝光。

根據跑分訊息顯示，該機的單核成績為1100分，多核成績為5150分，並且提供了16GB的運存版本。實際上，這些跑分訊息並非最終實力的體現，因為手機在量產前還可能進行進一步的優化和改善。不過，這些跑分數據仍然可以作為參考。

據爆料，這款Redmi K70 Pro可能會配備2K直屏，同時砍掉塑料支架，以提升視覺效果和質感。同時，據說該機還將支持125W的快充技術，進一步提升續航表現。

目前，我們還不知道Redmi K70 Pro的具體配置和售價。不過，這款手機的推出將有望進一步提升小米公司在手機市場的競爭力。

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