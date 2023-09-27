Pixel 8功能曝光　AI顛覆相機及攝影功能　還有聲音魔術橡皮擦？

在Pixel 8、Pixel 8 Pro登場前，一段外洩的宣傳影片揭露了Google在新款手機內搭載的強大AI功能，包括聲音魔術橡皮擦、最佳表情等。



Pixel 8及Pixel 8 Pro正式亮相前，一則外洩的介紹影片搶先揭露了Google在這款新手機中配備的最新技術，讓人一窺Google如何利用AI顛覆相機及攝影功能。

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知名爆料人士沃切霍斯卡（Kamila Wojciechowska）近日在3C媒體《91mobiles》上，分享了Pixel 8洩漏的一部宣傳影片，詳細介紹了Pixel 8及Pixel 8 Pro的各種相機功能，能夠運用AI調整從表情到背景等各種影音中的元素。

Pixel 8系列，AI可以幫你做什麼？

功能一：臉部編輯，沒看鏡頭、閉眼都能調整

儘管出現的秒數不多，其中最讓人眼睛一亮的，或許是臉部編輯的功能。比起過去紅極一時、能夠替換成完全不同角色的deepfake技術，Google提供的臉部編輯則著重 表情的修飾 ，在影片演示裡，不小心閉眼、沒看向鏡頭、又或者「面目猙獰」的人像，都可以透過新功能輕鬆調整成自然大方的笑容，並且系統會提供數種版本供使用者選擇。

功能二：消除照片中的「閒雜人等」，也可以重新安排人物位置

Google今年開發者大會上揭露的Magic Editor功能，同樣會在Pixel 8中現身。用戶不僅能輕鬆抹除照片背景裡的閒雜人等，還可以重新安排人物的位置，甚至天公不作美，只要輕點幾下就能讓烏雲密佈的天空重現落日餘暉，比過去的魔術橡皮擦更進一步。

功能三：可像單眼般調整設定，但只有Pro才有

而對專業的攝影愛好者而言，「專業控制」（Pro Controls）可能會是他們最欣喜若狂的新功能。簡單來講，就是讓手機擁有如同數位單眼相機一般的細微設定，雖然界面只在影片中一閃而過，不過可以看到能設置的細節包括快門速度、感光度（ISO）及手動對焦等功能。

但根據爆料者的說法，專業控制是Pixel 8 Pro獨占的功能，標準款式恐怕享受不到如同單眼相機般調校手機鏡頭的樂趣。

Google這次在攝影技術上的突破，不只是關於靜態的相片。Google這次把之前在Pixel 6的夜視照片功能，正式引入了影片當中，讓用戶在低光源的情況下，也能拍攝出清晰可見的影片，可說是個簡單卻實用的功能。

功能四：聲音魔術橡皮擦，把「亂入」聲音一鍵消除

另外，宣傳影片中還秀出了先前曾曝光的「聲音魔術橡皮擦」（Audio Magic Eraser），錄製戶外演奏也不怕任何聲音亂入，影片中即使是呼嘯而過的消防車鳴笛聲，也能一鍵消除讓人專心享受大提琴演奏本身。

值得一提的是，這次爆料還曝光了完整的鏡頭規格，Pxiel 8配備5,000萬畫素的主鏡頭，以及1,200萬畫素的超廣角鏡頭，自拍鏡頭採用1,050萬畫素固定對焦；Pixel 8 Pro的超廣角鏡頭則升級至4,800萬畫素，還多了4,800萬畫素的長焦鏡頭，並且自拍鏡頭從固定變焦變為自動對焦。

Pixel 8及Pixel 8 Pro預計將在今年10月4日的Made by Google活動上亮相。

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